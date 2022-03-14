نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي مواصفات سيارة لاند روفر ديسكفري 2022 ومواصفات الأمان الخاصة بالسيارة في المقال التالي
تعرف السيارة لاند روفر ديسكفري في عالم السيارات أنها ضمن السيارات الفارهة التي طرحتها الشركة البريطانية لاند روفر وبها العديد من المميزات لتصبح الإختيار الأنسب لمن يريد الحصول على سيارة متكاملة من حيث وسائل الأمان والترفية، هذا وتمتلك السيارة خيارين للمحرك الأول بسعة 2.0 لتر وتبلغ قوته 296 حصاناً، بينما الآخر سعته 3 لترات ويستطيع إنتاج قوة تبلغ 355 حصاناً.
مواصفات السيارة لاند روفر ديسكفري 2022
تمتلك السيارة المواصفات المثالية من حيث وسائل الأمان والترفية والمحرك وغيرها من المواصفات، حيث أنها تكفي سبعة أشخاص من خلال ثلاثة صفوف وفيما يلي نوضح بعض المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة:
المواصفات الخارجية
- يتوفر بالسيارة فتحة سقف مزدوجةبالإضافة لتوافر المرايا الجانبية التي تعمل كهربائياُ.
- كما يتوفر نظام التحكم في المناخ والذي يستطيع ضبط درجات الحرارة داخل السيارة أوتوماتيكياً الملاءم لحالة الطقس.
- تتمتع السيارة بتواجد الحساسات الأمامية والخلفية والمصدات.
- قياس عجلات السيارة هو 20إنش لهذا فهي يمكنها السير بأمان في الطرق الصعبة.
المواصفات الداخلية
- تمتلك السيارة محركان الأول 2000 سي سي من خلال أربع اسطوانات حيث يمكنه العمل بقوة 296 حصان، والآخر سعته 3000 سي سي من خلال 6 إسطوانات حيث يمكنه العمل بقوة 355 حصان.
- تتوفر بالسيارة شاشة للترفية قياسها 11.4 بوصة تعمل باللمس بالإضافة إلى مكبرات للصوت يبلغ عددها 8 مكبرات وجهاز استريو.
- كما يوجد بالسيارة إمكانية الإتصال عبر الواي فاي وشحن الأجهزة لاسلكياً
مميزات الأمان في السيارة لاند روفر ديسكفري 2022
- يمكن للسيارة قفل الأبواب بشكل آلي مما يوفر المزيد من الأمان للركاب وخاصة في حالة تواجد أطفال.
- نظام يساعد على التعرف بإشارات المرور بالإضافة لوجود مستشعر يوضح وضعية السيارات الأمامية والخلفية أثناء الوقوف.
- مكابح خاصة بحالات الطوارئ أثناء السرعة العالية، بالإضافة لتوافر نظام الإنذارلحماية السيارة من السرقة.
- يوجد بالسيارة نظام يساعدها على السير في المسار الصحيح، كما يوجد بالسيارة نظام يراقب حالة السائق وتنبيهه عند اللزوم.
سعر السيارة لاند روفر ديسكفري 2022
- يبلغ سعر السيارة في السعودية 2.0T SE AWD حوالي 389.450 ريال سعودي.
- بينما يبلغ سعر السيارة في مصر 2.0T SE AWD حوالي 1.633.80 جنيه مصري.
- يصل سعر السيارة 2.0T SE AWD في الإمارات حوالي 236.040 درهم إمارتي.
- يبلغ سعر السيارة في الكويت HSE 300 HP 2022 حوالي 23.350 دينار كويتي.
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