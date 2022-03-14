نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة جيلي بين راي 2022 واسعارها في الأسواق في المقال التالي
عمر شويل - جدة استطاع الشركة الصينية جيلي تقديم العديد من السيارات بأسعار مميزة وتصميمات رائعة من الداخل والخارج، من بين هذه الفئات نتحدث عن بين راي فهي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المدمجة من النوع السيدان وجاءت مقصورة السيارة الداخلية متوفر بها جميع أدوات التحكم بأنظمة السيارة بالقرب من السائق لإمكانية إستخدامها بسهولة أثناء القيادة، هذا وتمتلك السيارة صندوقاً خلفي لحمل جميع الأغراض حيث يبلغ حجمه 470 لتراً.
احتلت السيارة جيلي بينراي 2022 مكانة مميزة بين السيارات في السوق السعودي والأسواق العالمية كما استطاعت السيارة أن تنال الشهرة العالية وتحقيق أعلى نسبة مبيعات، جاء إصدار جيلي بين راي مكتمل الأركان من حيث المواصفات والسعر الجيد وتوافر وسائل السلامة والأمان بأحدث أنواع التكنولوجيا، حيث يتوفر بالسيارة نظام قفل للأبواب مع الأستشعار بالسرعة بالإضافة لفتح الأقفال إلكترونياً في حالة حدوث حادثة لاقدر الله.
مواصفات السيارة جيلي بين راي 2022
تتوفر السيارة جيلي بينراي 2022 بالعديد من الألون منها اللون الأسود/ الأحمر/ الأبيض/ والأزرق، وفيما يلي نوضح بعض مواصفات السيارة:
المواصفات الخارجية
- تحتوي السيارة على برنامج ESP والذي يقوم بالثبات الإلكتروني للسيارة.
- تعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي، كما يبلغ قياس العجلات الخاصة بها إلى 17 بوصة.
- السعة الإستيعابية لخزان الوقود الخاص بالسيارة تصل إلى 45 لتر.
المواصفات الداخلية
- سعة المحرك للسيارة جيلي بينراي 2022 هي 1000 سي سي تيربو بقوة 134 حصان.
- يحتوي ناقل الحركة الأوتوماتيكي على ست سرعات، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 200/كم خلال الساعة.
- تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس للإستخدام في المعلومات والترفية.
- تحتوي السيارة جيلي بينراي 2022 على نظام يقوم بمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات.
- تتميز السيارة بمقاعد صنعت من الجلد ويتم التحكم بها بسهولة كهربائياً.
- المصابيح الأمامية للسيارة كلاسيكية عبارة عن عدستين لهما نفس الحجم في الصادم الأمامي.
سعر السيارة جيلي بين راي 2022
تتوفر السيارة جيلي بينراي 2022 في الأسواق بإصدارين كما سنوضح فيما يلي اسعار السيارة في بعض الدول العربية:
- يبلغ سعر السيارة جيلي بينراي 2022 الفئة الأولى بيسك في السعودية حوالي 62.485 ريال سعودي.
- بينما يبلغ سعر السيارة جيلي بينراي 2022 الفئة الثانية لاكجري في السعودية حوالي 70.535 ريال سعودي.
- يصل سعر السيارة جيلي بينراي 2022 الفئة الأولى في مصر حوالي 320.000 جنيه.
- بينما يبلغ سعر الفئة الثانية للسيارة جيلي بينراي 2022 في مصر حوالي 370.000 جنيه.
- سعر السيارة جيلي بينراي 2022 Basic 1.0T في الإمارات هو 64.000 درهم إماراتي.
- يبلغ سعر السيارة جيلي بينراي 2022 في الكويت فئة BASIC حوالي 4.500 دينار كويتي.
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