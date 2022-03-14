نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكم مواصفات سيارة هونشي H5 “المواصفات الداخلية والخارجية” موديل 2022 وسعرها في مصر والسعودية في المقال التالي
قدمت الشركة الصينية هونشي إصدارها الجديد h5 بتصميم متميز وفاخر للغاية لتنافس السيارات المشابهة لها من حيث الحجم، كما جاءت السيارة بمحرك رباعي الإسطوانات وتوافرت لديها جميع وسائل الأمان والراحة ليتمتع السائق برحلات قيادة ممتعة مهما طالت المدة، ويحصل الركاب على المتعة اللازمة من خلال وسائل الترفية الموجودة بالسيارة مثل حامل الأكواب للمقاعد الخلفية والأمامية وتوافر خاصية الواي فاي وخدمة البلوتوث وتوافر الشحن اللاسلكي.
مواصفات السيارة هونشي H5 2022
تمتلك السيارة مظهر خارجي أنيق جعلها الإختيار الأمثل والمفضل لكثير من الأفراد الراغبين في إقتناء سيارة تتوفر بها كافة المميزات، حيث أنها تمتلك قوة تسارع حتى 100 كيلو خلال 6.5 ثانية وسوف نوضح فيما يلي أهم مواصفات السيارة:
المواصفات الخارجية
- يحيط بعدسات مصباح السيارة شريط من اللمبات الليد مما يمنح الركاب شعور بالراحة وخاصة أثناء الليل.
- تحتوي الشبكة الأمامية للسيارة على الكروم المتوفر حولها بالإضافة لتواجده في مقابض أبواب السيارة.
- تتميز المرايا الجانبية للسيارة بأنها تعمل إلكترونياً وتأتي نفس لون السيارة.
- يتوفر بالسيارة فتحات لتهوية المحرك بالإضافة للتهوية الناتجة عن وجود الشبكة الأمامية.
المواصفات الداخلية
- سعة محرك السيارة 1.8 لتر، حيث يعمل المحرك بقوة 196 حصان كما تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي.
- تحتوي السيارة على فتحة سقف كهربائية وسط سقف من الزجاج البانورامي.
- يتميز الزجاج الأمامي للسيارة بأنه عازل للحرارة والصوت.
- يعمل مقود السيارة بنظام الأوتوماتيك مع توافر سماعات داخل السيارة لاسلكية.
سعر السيارة هونشي H5 2022
هناك ثلاث فئات للسيارة هونشي H5 إصدار 2022 وهم (COMFORT-PREMIUM-LIMOUSINE) حيث يختلف سعر كل فئة عن الأخرى حسب الإمكانيات والمميزات التي تتوفر بالسيارة، وسوف نوضح فيما يلي سعر السيارة في بعض الدول:
- يبلغ سعر السيارة فئة COMFORT 1.8T في الإمارات حوالي 82.950 درهم إماراتي.
- بينما يبلغ سعر الفئة FLAGSHIP 1.8T في الإمارات حوالي 89.450 درهم إماراتي.
- سعر السيارة في الكويت فئة COMFORT 1.8T حوالي 7.050 دينار كويتي.
- بينما يبلغ سعر الفئة PREMIUM 1.8T في الكويت حوالي 8.200 دينار كويتي.
- يصل سعر السيارة هونشي H5 في السعودية فئة LUXURY 1.8T حوالي 111.100 ريال سعودي.
- بينما يبلغ سعر الفئة FLAGSHIP 1.8T في السعودية حوالي 124.000 ريال سعودي.
- يبلغ سعر السيارة في مصر حوالي 348.000 جنيه.
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