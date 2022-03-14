القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، من أنواع السيارات المتميزة، والتي تتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية مع العديد من المواصفات الأساسية والتي من الممكن أن يتم من خلالها القيادة للسيارة بشكل آمن، ومن أهم تلك المواصفات الكلاسيكية مع البساطة وأهم مميزاتها أيضا العصرية في التصميم من الداخل لمقصورتها الداخلية، ومن الممكن أن نحصل على مميزات القيادة بشكل كبير في تلك السيارة، حيث تعتبر محتوية على العديد من الملحقات الأساسية، ومن الممكن الاستمتاع بنمط قيادة ممتاز وهذا من خلال استخدام كل الملحقات بالسيارة والتي تعطي فرص أفضل للقيادة.

أسعار ومواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا من نوع اف جي كروزر 2022 من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العملاء والراغبين في الشراء ومن خلال الآتي نوضحها:

السيارة إف جي كروزر تمتلك التصميم الذي يكون متسع من الداخل لمزيد من الراحة طوال فترة التواجد فيها.

تمتلك السيارة سعة محرك اثنين ونصف لتر.

القوة الحصانية للسيارة سبعة وسبعين حصان.

عزم الدوران للمحرك مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

من بين أهم التجهيزات في تلك السيارة ما يلي:

المكابح تعمل بنظام الكبح الإلكتروني المانع للانغلاق.

الثبات للسيارة طبقا للعمل بالنظام في إس سي.

تعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

متواجد في السيارة الوسائد الهوائية، والتي تحد من تلقي الردود والصدمات.

مميزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

من أهم سمات السيارة من نوع إف جي كروزر ما يلي:

يتوفر في إف جي كروزر القفل المركزي.

المكيف يعمل باستعمال الريموت، وهذا لتكون الأجواء أفضل في السيارة.

متواجد في السيارة إف جي كروزر شاشة نوع تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

السيارة متوفر فيها الراديو المدمج.

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السعر الخاص بالسيارة من نوع تويوتا إف جي كروزر يصل لنحو مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي بمختلف الأسواق المحلية، كما أن التكلفة السعرية للسيارة تويوتا اف جي كروزر تعد مختلفة ما بين فئة وأخرى لنفس الموديل للسيارة.