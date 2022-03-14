نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش الياباني.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهم المعلومات التي يسعى مختلف الراغبين في الشراء للسيارة في معرفتها حيث تعتبر السيارة من هذا النوع متوفر بها لعديد من الملحقات والتي من أهمها قوة الهيكل مع الكلاسيكية الممتزجة بالعصرية، ومن خلال ما يلي في تلك السطور نوضح أهم المعلومات عن السيارة وأهم ما يتعلق بالوصف الكامل للسيارة، والتي تعتبر من بين السيارات المتميزة، والتي تحوي عدد من الملحقات الهامة والتي نعرضها فيما يلي ذكره من تلك الفقرات، كما نوضح التكلفة الشرائية لهذا النوع من الشاحنات الأكثر تميز.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر مع بيان مختلف المواصفات للسيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهم ما سنعرضه من خلال هذا التقرير الآتي حيث تعتبر تلك السيارة ممتلكة للكثير من المواصفات والتي تعطي السيارة مزيد من القوة لتحمل السير بالطرق شديدة الوعورة، ومن خلال ما يلي نعرض وصف كامل عن السيارة.

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أكثر ما يتم البحث عنه ومن خلال الآتي نوضحها:

السيارة تمتلك التصميم المتسع من الداخل للسيارة.

تمتلك السيارة سعة محرك ثلاثة ونصف لتر.

السيارة محركها بالقوة مائة أربعة وثمانين حصان.

التسارع الخاص بالسيارة يتم خلال اثني عشر ثانية ونصف.

تمتلك السيارة عزما لدوران محركها يبلغ ثلاثمئة وستة نيوتن لكل متر.

السيارة تستهلك خلال مائة كيلو متر ثلاثة عشر لتر من الوقود.

تجهيزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

من بين أهم التجهيزات في تلك السيارة ما يلي:

المكابح من النوع المانع للانغلاق.

القوة الخاصة بالكبح تعمل بالنظام إي بي إس.

الثبات الخاص بالسيارة طبقا للعمل بالنظام في إس سي.

تعمل بنظام الجر مع النظام تي سي إس.

متواجد بالسيارة الوسائد الهوائية.

أهم المميزات للسيارة

يتوفر فيها القفل المركزي.

مكيف يعمل بالريموت.

متواجد بالسيارة شاشة من نوع تاتش.

السيارة متواجد بها الراديو المدمج.

سعر السيارة ميتسوبيشي باجيرو

السيارة تعد من الشاحنات القوية، وتمتلك المواصفات المطابقة للمعايير القياسية العالمية، والسعر لها بمصر مليون ومائة ألف، والسعر الخاص بها بمعارض المملكة السعودية يصل لنحو ثلاثمئة ألف ريال سعودي.