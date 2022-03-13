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عمر شويل - جدة عروض تويوتا وهيونداي مستعمل 2018 فأقل بدون ملاحظات والأسعار رخيصة، توفرت للبيع اليوم بمدينة الرياض سيارة هيونداي أكسنت موديل 2017 فئة full option، محرك بنزين 4 سلندرات بحجم 1600 سي سي يعطي قوة مقدارها 124 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى حقيقي لا يتجاوز 164 ألف كيلو متر. تتميز بإضاءات ليد بالكامل ومكيف أوتوماتيك، سنتر لوك ونوافذ كهربائية، جنوط مقاس 16 إنش وفتحة سقف، تحكم دركسيون ومنافذ للشحن والطاقة، دعم بلوتوث ونظام تثبيت سرعة. السيارة بحالة ممتازة و لكنها لا تخلو من الرشوش وقد وصل أعلى سوم إلى 26 ألف ريال.

عروض تويوتا وهيونداي مستعمل بأسعار رخيصة

توفرت للبيع بجيزان سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2016 الفئة القياسية standard مع إضافة شاشة ترفيه، محرك بنزين 4 سلندرات بحجم 2400 سي سي وقوته 178 حصان، الجيربوكس يعمل بنظام أوتوماتيكي والممشى بلغ 290 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية ونظام آمان، جنوط مقاس 17 إنش، إضاءات ليد بالكامل ومكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت السرعة، إمكانية التحكم عبر المقود، صندوق خلفي كهربائي ومقاعد مخمل. السيارة بحالة ممتازة مجددة ومفحوصة والسعر المطلوب 35 ألف ريال.

وتوفرت للبيع بالرياض أيضاً ضمن عروض تويوتا مستعمل سيارة كورولا 2015 فئة half full option، محرك 4 سلندرات بحجم 1600 سي سي والجير أوتوماتيك وممشاها 266 ألف كيلو متر. بدي وكالة بدون صدمات ولكن يوجد خدش بسيط في الرفرف الامامي يمين ولا يوجد رشوش إلا بالصدامات، السعر المطلوب 38 الف ريال. تتميز بنظام دخول ذكي وزر لتشغيل المحرك، مقاعد مخمل وجنوط ألومينوم مقاس 16 بوصة، شبك أمامي مطلي بـالكروم ومرايا خارجية ملونة، زجاج كهربائي بالكامل وعدد اربع حساسات خلفية، شاشة ترفيه وسطية وتحكم دركسيون وغيرها من المميزات.

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توفرت اليوم للبيع بالقصيم سيارة تويوتا يارس مستعمل موديل 2018، محرك بنزين 4 سلندرات بحجم 1500 سي سي بجيربوكس أتوماتيك وممشاها حقيقي 144 ألف كيلو متر. البودي لا يوجد به ملاحظات ماعدا رشوش تجميلية فقط والمحركات شرط، السيارة مالك ثاني ويتم عمل صيانة دورية وتغيير الزيت كل 5 ألاف كيلو متر. المواصفات زجاج كهربائي وتشغيل مفتاح، مقاعد قماش ومكيف يدوي، حساسات خلفية ومزيل ضباب ومنافذ للشحن والطاقة. السيارة بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 37 ألف ريال.