سيارات بالتقسيط للتنازل بالسعودية أنواع ممتازة من السيارات وبأقل الأسعار

سيارات بالتقسيط للتنازل بالسعودية هو من أفضل الموضوعات التي لابد أن نتحدث عنها بالتفصيل، حيث يبحث الكثير من الناس عن السيارات التي بدون مقابل لاستخدامها، فالفكرة تكمن في أن هناك رجال أعمال وأصحاب شركات يقومون بالسفر خارج نطاق دولتهم، ولكنهم يمتلكون سيارات ذات ماركة عالية، ولكن يخاف صاحب السيارة من تعطل أجزاء السيارة نتيجة لإيقافها عن العمل لوقت طويل، فيقوم بالتنازل عنها بدون مقابل مع أحد المواطنين الذين يبحثون عن سيارة لقيادتها.

سيارات بالتقسيط للتنازل بالسعودية

وجد الكثير من ماركات السيارات المتاحة للتنازل عنها بدون مقابل، كما أن يمكن شراء السيارة بالكاش ويمكن تقسيك أسعار تلم السيارات والاختيار يكون لك ومن أهم تلك السيارات ما يلي:

سيارة إم جي HS تيربو موديل 2020

حيث أنها سيارة ذات 2 قوة من البنزين، وتحتوي على محرك سعته 4 أسطوانات وحجمه 2 لتر ونصف.

كما أن قوة المحرك هي 233 حصان، كما يوجد بها ناقل أتوماتيك للحركة.

ولديها قوة دفع رباعية، وبها عداد يبلغ 35 ألف كيلو متر.

يوجد في هذه السيارة مكيف للهواء، وبها صندوق من الخلف يعمل بالكهرباء.

كما بها مساحات لتنظيف الزجاج من المطر تعمل بشكل أتوماتيكي.

وبها فتحة سقف بانوراما ونظام متكامل للترفيه الأمان.

كما يتم دفع المقابل بهدف السفر من خلال البنك الأهلي، قيمة القسط الشهري لهذه السيارة هو 1700 ريال سعودي.

وبذلك يتبقى 48 قسط أخر، والقسط الأخير هو 25 ألف ريال سعودي.

كما انه في حالة الدفع الكاش يكون المبلغ 85 ألف ريال سعودي.

سيارات للتنازل بالتقسيط

هناك العديد من السيارات التي يمكن التنازل عنها بدون مقابل مادي كبير، وذلك بسبب ظروف السفر للعيش والعمل في الخارج، ومن أشهر تلك السيارات ما يلي:

سيارة هيونداي كريتا موديل 2021