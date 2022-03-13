نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بالتقسيط للتنازل بالسعودية أنواع ممتازة من السيارات وبأقل الأسعار في المقال التالي
سيارات بالتقسيط للتنازل بالسعودية هو من أفضل الموضوعات التي لابد أن نتحدث عنها بالتفصيل، حيث يبحث الكثير من الناس عن السيارات التي بدون مقابل لاستخدامها، فالفكرة تكمن في أن هناك رجال أعمال وأصحاب شركات يقومون بالسفر خارج نطاق دولتهم، ولكنهم يمتلكون سيارات ذات ماركة عالية، ولكن يخاف صاحب السيارة من تعطل أجزاء السيارة نتيجة لإيقافها عن العمل لوقت طويل، فيقوم بالتنازل عنها بدون مقابل مع أحد المواطنين الذين يبحثون عن سيارة لقيادتها.
سيارات بالتقسيط للتنازل بالسعودية
وجد الكثير من ماركات السيارات المتاحة للتنازل عنها بدون مقابل، كما أن يمكن شراء السيارة بالكاش ويمكن تقسيك أسعار تلم السيارات والاختيار يكون لك ومن أهم تلك السيارات ما يلي:
سيارة إم جي HS تيربو موديل 2020
- حيث أنها سيارة ذات 2 قوة من البنزين، وتحتوي على محرك سعته 4 أسطوانات وحجمه 2 لتر ونصف.
- كما أن قوة المحرك هي 233 حصان، كما يوجد بها ناقل أتوماتيك للحركة.
- ولديها قوة دفع رباعية، وبها عداد يبلغ 35 ألف كيلو متر.
- يوجد في هذه السيارة مكيف للهواء، وبها صندوق من الخلف يعمل بالكهرباء.
- كما بها مساحات لتنظيف الزجاج من المطر تعمل بشكل أتوماتيكي.
- وبها فتحة سقف بانوراما ونظام متكامل للترفيه الأمان.
- كما يتم دفع المقابل بهدف السفر من خلال البنك الأهلي، قيمة القسط الشهري لهذه السيارة هو 1700 ريال سعودي.
- وبذلك يتبقى 48 قسط أخر، والقسط الأخير هو 25 ألف ريال سعودي.
- كما انه في حالة الدفع الكاش يكون المبلغ 85 ألف ريال سعودي.
سيارات للتنازل بالتقسيط
هناك العديد من السيارات التي يمكن التنازل عنها بدون مقابل مادي كبير، وذلك بسبب ظروف السفر للعيش والعمل في الخارج، ومن أشهر تلك السيارات ما يلي:
سيارة هيونداي كريتا موديل 2021
- هذه السيارة هي من السيارات ذات الفئة العليا من حيث التجهيزات بحساسات من الأمام والخلف.
- فيوجد بها كاميرا من الخلف، وجنوطها مقاس 19 إنش.
- كما بها تحكم مقود ونظام لتثبيت السرعة، مقاعدها مصنوعة من الجلد ذات ماركة رياضية.
- يبلغ قيمة القسط الشهري لها 1700 ريال سعودي وعدد الأقساط الباقية منها 56 قسط شهري.
- كما تمتلك معظم مميزات سيارة إم جي HS تيربو موديل 2020.
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