نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ900 ريال سيارات مستعملة للتنازل في السعودية تويوتا كامري وكورولا بتقسيط مريح في المقال التالي

بـ900 ريال سيارات مستعملة للتنازل في السعودية أعلن بعض مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية عن وجود سيارات للتنازل في السعودية مملوكة لهم، وقد عرضوها للبيع بأقساط غير مسبوقة ومميزة حتى يتمكنوا من سداد ديونهم التي ليس لديهم المال الكافي لسدادها، وتم اتفاق تلك الأشخاص مع مصرف الراجحي السعودي حتى يتكنوا من سداد أقساطهم المتبقية بعرض سياراتهم للتنازل، وكانت هذه فرصة رائعة للأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المادية في شراء سيارة جديدة بالأسعار الحالية. سيارات مستعملة للتنازل في السعودية 1. سيارة تويوتا كامري 2020 سبورت مواصفات السيارة: – سعر تنازل السيارة هو بدون أي مقابل أو دفعة أولية وقيمة القسط الشهري لسعر السيارة يبلغ 2.209 ريال سعودي.

هو بدون أي مقابل أو دفعة أولية وقيمة القسط الشهري لسعر السيارة يبلغ 2.209 ريال سعودي. سعة موتور السيارة تصل إلى 3500 سي سي (3.5 لتر) بينما قوته 301 حصان.

أقصى عزم دوران لموتور السيارة يبلغ 356 نيوتن لكل متر ومقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات.

تتميز السيارة باستهلاكها الاقتصادي في استخدام البنزين.

لكن بها بعض العيوب مثل تسارعها الضعيف قليلًا وحجم المقعد الخلفي ضيق نسبيًا. 2. سيارة تويوتا يارس 2017 مواصفات السيارة: – يبلغ حجم موتور السيارة 1300 سي سي بقوة حصانية قدرها 84 حصان.

أقصى عزم دوران 121 نيوتن لكل متر لعمل 4400 دورة.

تسارع السيارة من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة يحدث في غصون 14 ثانية.

يقترن موتور السيارة بفتيس يعمل يدويًا مكون من خمس سرعات.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي للعجلات.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 170 كيلو متر للساعة الواحدة. 3.سيارة تويوتا كورولا 2018 مواصفات السيارة: – سعة محرك السيارة يبلغ 1600 سي سي وقوته 120 حصان.

يقترن الموتور بفتيك ذو أربع أسطوانات وست سرعات ويعمل يدويًا.

نوع ناقل حركة الموتور هو CVT

سعر تنازل السيارة يبلغ 42 ألف ريال سعودي وقيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبلغ 1500 ريال سعودي. 4. سيارة أم جي 5 2021 مواصفات السيارة: – تتكون السيارة من وسادتين هوائيتين في المقاعد الأمامية للسائق والذي يجلس بجواره.

من وسادتين هوائيتين في المقاعد الأمامية للسائق والذي يجلس بجواره. سعة المحرك قيمتها تبلغ 1500 سي سي وقوته 120 حصان.

بينما يصل عزم دوران السيارة إلى 150 نيوتن لكل متر ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بخاصية الجر الأمامي للعجلات.

سعر التنازل 3 آلاف ريال سعودي بقسط شهري قيمته 894 ريال سعودي. عمر شويل - جدة بـ900 ريال سيارات مستعملة للتنازل في السعودية تويوتا كامري وكورولا بتقسيط مريح - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ900 ريال سيارات مستعملة للتنازل في السعودية تويوتا كامري وكورولا بتقسيط مريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.