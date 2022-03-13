نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة برادو 2023 الشكل الجديد بديل لاندكروزر وأهم المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة برادو 2023 الشكل الجديد بديل لاندكروزر تعتبر سيارة برادو تتناسب مع الجيل الجديد مع تويوتا برادو 2023 حيث انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الصور الخيالية الخاص بهذه السيارة حيث لم يتم حتى الآن الإعلام بشكل رسمي عن هذه السيارة ومن المتوقع الإعلان عنها فى الربع الأخير من عام 2022 حتى تتواجد في الأسواق مع بداية العام الجديد 2023.

تويوتا برادو 2023 الشكل الجديد

تعتبر هذه السيارة تم عمل التصميم الخاص بها سيارات تويوتا لاند كروزر ولكن تم عمل بعض التغييرات المختلفة والتي توجد فيه الشبك الأمامي من المصدي الأمامي من السيارة ذو حجم كبير يوجد فيه فراغات كبيرة مع وجود تصميم مغزلي وتتميز باللون الأسود بدلا من القضبان التي كانت توجد في التصميم العمودي في الشبك الأمامي.

أما بالنسبة لشرائح سوداء اللون تتواجد في الشبكة الأمامي متصلة حتى الجزء السفلي من الشبك الأمامي حتى توجد فتحات التهوية الإمامية.

أما بالنسبة للمصابيح الأمامية تكون متصل بقطعه كروم ذات تصميم أنيق ومميز، أما بالنسبة للتصميم المشترك بين شركة تويوتا والجيل السابق هو التموجات الموجودة على غطاء المحرك الأمامي ما عدم وجود مصابيح ضباب أمامية ولكن يتواجد فتحات تهوية في المصد الأمامي مع قطع من الكروم.

أما بالنسبة لمصابيح الضباب الخلفية توجد في نهاية المصدر والجناح الخلفي يتواجد أعلى الصندوق مع إطار الكروم اللامع في الأسفل.

أما بالنسبة الاسطبات تم تصميمها كما هي عمودية وتمتد إلى باب الصندوق الخلفي موجود إطار من الكروم متصل بينهم،بالإضافةإلى مع أهممواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022 بالتفصيل.

المحرك الجديد لسيارة برادو 2022