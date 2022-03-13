نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا هايلكس Toyota Hilux 2022 الإبداع والقوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تميزت شركة تويوتا اليابانية بصناعة السيارات الفخمة لذلك سيارة تويوتا هايلكس Toyota Hilux 2022 تأتي بمواصفات تجعلها إحدى سيارات الدفع الرباعي الرائدة، حيث تعد ذات سرعة هائلة وقوة عالية ومظهر مميز، ويعد سعر تويوتا هايلكس مناسب إلى العديد من الفئات كما أنها تناسب معظم الفئات العمرية، لهذا فقد حازت شهرة كبيرة في الكثير من الدول وقد تكون الأكثر مبيعا في بعض الأسواق، لهذا سوف نوضح أهم مواصفات هايلكس 2022 من الداخل والخارج.

تويوتا هايلكس Toyota Hilux 2022

تتميز تويوتا هايلكس 2022 بأن لها محرك مميز سعته 2.8 لتر ولهذا فهو يولد قوة 204 حصان وعزم دوران 500 نيوتن، تعتبر تلك المواصفات متوسطة نسبيا تناسب فئات عمرية مختلفة، ومن أهم المواصفات أن السيارة بها نظام أمان عالي الجودة يجعلها توفر الحماية للركاب بكفاءة كبيرة حيث بها إمكانية انغلاق الفرامل ذاتيا قبل حدوث التصادمات، كما أنها تعطي إنذار فور اقتراب السارق منها لهذا يصعب سرقتها.

مواصفات Toyota Hilux من الخارج

يمتاز المظهر الخارجي للسيارة تويوتا هايلكس 2022 بالجاذبية والتنوع حيث انه يختلف عن الإصدارات السابقة لشركة تويوتا، كما أنها تتمتع بوجود إطارات 18 أنش تعطيها الثبات وتساهم في تحركها بسهولة في المرتفعات، كما يعد وجود شنطة واسعة من أهم مميزات Hilux حيث تحمل أثقال كبيرة، كما يوجد كاميرات بالسيارة لمساعدة السائق في القيادة والتحرك بشكل سليم حيث تتصل الكاميرات بشاشة داخل السيارة لسهولة متابعة الطريق.

تصميم تويوتا هايلكس 2022 من الداخل

تشتمل تلك السيارة ذات مواصفات داخلية جيدة حيث تأتي بنظام أمان فائق الجودة ومقاعد جلدية فاخرة يمكن التحكم فيها عبر وحدات كهربائية حيث تدور في أكثر من اتجاه لإعطاء الركاب راحة كبيرة، مع وجود الشاشة المميزة في منتصف السيارة لتشغيل وسائط متعددة مع إمكانية توصيل usb وأيضا تدعم البلوتوث والانترنت ونجد مساحة السيارة 8 بوصة، لهذا تعتبر سيارة تويوتا هايلكس من أفضل سيارات جيلها نظرا لتمتعها بالقوة والصلابة والدفع الخلفي والأمامي، ومن مميزات السيارات وجود الوسائد الهوائية السبعة للحفاظ على سلامة الركاب.

سعر تويوتا هايلكس 2022

يمتاز سعر تويوتا هايلكس 2022 بأنه مناسب لمعظم الفئات حيث أن المواصفات مقارنة بالسعر تعتبر رائعة إذ أن سعرها يصل إلى 40 ألف دولار أمريكي بما يعادل 620 ألف جنية مصري للفئة الأعلى، وتبدأ أسعار الفئات الأقل ب 424،000 جنيه، بينما يصل السعر في السعودية 198 ألف ريال سعودي، كما يوجد منها فئة منخفضة سعرها يبدأ من 135 ألف ريال سعودي.