نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage الأكثر كفاءة بمواصفات خيالية ومميزات جبارة ولا في الأحلام في المقال التالي

سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage الأكثر كفاءة بمواصفات خيالية ومميزات جبارة، سيارة كيا سبورتاج 2023 تم تصنيعها في ولاية جورجيا بمصنع كيا الذي تمكن من تطوير سيارات كيا من مجرد سيارات للدفع الرباعي لا يشتريها الكثير من العملاء إلى سيارات عصرية ومناسبة للاستخدام العائلي الذي جعلها تنافس أفضل السيارات في المبيعات، سيارة كيا سبورتاج 2023 مزودة بضمان 7 سنوات، وتعد من سيارات الجيل الخامس التي تدخل في منافسة قوية مع موديلات أخرى مثل مازدا CX5 وفورد اسكيب، ونستعرض معكم أهم التفاصيل عن كيا سبورتاج 2023. سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage الأكثر كفاءة تتميز سيارة كيا سبورتاج 2023 بطولها مقارنة بالموديل السابق منها بحوالي 7.1 بوصة.

بالإضافة إلى عجلاتها التي فاقت سابقتها بحوالي 3.4 بوصة.

تتميز بمقصورة واسعة تتسع فيها مساحة المقعد الخلفي.

زادت سعة الصندوق الخلفي للسيارة بمقدار 39.6 قدم مكعب.

الطول الكلي لسيارة كيا سبورتاج 2023 يقدر بنحو 183.5 بوصة.

يقدر بنحو 183.5 بوصة. أطلقت كيا خيارين للمحرك الأول محرك بنزين يعمل بوسطة شاحن توربيني تبلغ سعته 1.6 لتر ويعمل عن طريق الحقن المباشر.

تبلغ قوة المحرك الأول 180 حصان، ويقترن مع ناقل حركة يعمل يدويا مزود ب 6 سرعات أو بديله علبة من التروس التي تعمل تلقائيا وتحتوي على 7 سرعات.

يتكون المحرك من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 2.5 لتر.

أما الخيار الثاني من المحرك الذي تم انشائه بواسطة كيا هيونداي هو محرك ديزل يعمل بقوة 186 حصان، وسعته 2 لتر. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 تتميز سيارة كيا سبورتاج 2023 بشاشة زجاجية بانورامية بمقاس 25 بوصة.

بشاشة زجاجية بانورامية بمقاس 25 بوصة. تحتوي علي شاشتين بمقاس 12 بوصة.

يوجد بها شاشة LCD تعرض معلومات القيادة مثل مستوى الوقود والسرعة.

أما الشاشة الثانية تختص بالترفيه وتوجد فوق المجموعة المركزية.

يوجد بها حاملات أكواب.

تحتوي علي فتحة للشاحن الذكي.

تتميز بزخارف معدنية تزين مقابض الأبواب وفتحات التهوية.

تحتوي على شحن لاسلكي سريع للغاية. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 سيتم طرح 5 موديلات مختلفة لسيارة كيا سبورتاج 2023 هم: LX- EX- SX- SX.PRESTIGE -X.LINE.الوعرة هما x-pro و x-pro prestige.

كما يوحد منها حزمتين مخصصتين للطرق

لم يتم الإعلان بعد عن سعر السيارة الجديدة ولكن علي الأرجح سوف يبدأ سعر كيا سبورتاج 2023 من 25 ألف دولار أمريكي. عمر شويل - جدة الغندورة وصلت السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage الأكثر كفاءة بمواصفات خيالية ومميزات جبارة ولا في الأحلام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغندورة وصلت السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage الأكثر كفاءة بمواصفات خيالية ومميزات جبارة ولا في الأحلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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