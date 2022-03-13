نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة Toyota Land Cruiser 2022 الأسطورية أقوي سيارات الدفع الرباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتألق شركة تويوتا اليابانية بتقديم السيارات الجديدة بين الحين والأخر ونجد أنها أصدرت Toyota Land Cruiser 2022 الجديدة ذات المميزات والمواصفات الممتازة، تلك السيارة التي حازت إعجاب ملايين الأشخاص نظرا للشهرة الواسعة التي حازت عليها، كما أنها تمتاز بالسرعة والمظهر الرياضي المميز والإمكانيات التي لا حصر لها إلى جانب العديد من المواصفات الخاصة الداخلية والخارجية التي سوف نتناولها في هذا المقال.

سيارة Toyota Land Cruiser 2022

تختلف مواصفات لاندكروزر 2022 عن مواصفات الإصدارات السابقة الخاصة بشركة تويوتا وهذا يرجع إلى كونها الإصدار الأول ذو السرعة والقوة حيث أنها تتمتع بمحرك يولد قوة 409 حصان، نظرا لان سعة المحرك 3500 سي سي كما يعمل المحرك على توليد عزم دوران 650 نيوتن متر، ولهذا نجد السيارة رياضية تتمتع بسرعة هائلة وقوة وصلابة إلى جانب الشكل الخارجي المتميز، ومن الجدير بالذكر أن السيارة تأتي بفئة واحدة فقط تمتاز بالمواصفات التي يحتاج لها جميع الأشخاص.

تصميم Toyota Land Cruiser 2022 من الداخل

تأتي السيارة من الداخل بمواصفات متعددة حيث أنها ذات مساحة مميزة إلى جانب توافر الكثير من الوسائط التي توفر متعة للركاب مثل وجود شاشة بمساحة كبيرة تدعم جميع أنظمة الهواتف الاندرويد والايفون، ويوجد أيضا مكبرات صوت ذات كفاءة كبيرة، كما أن السيارة تدعم البلوتوث ونظام الملاحة، كما أن بها نظام أمان يساعد على حماية الركاب مثل وجود الوسائد الهوائية التي تعمل على تجنب الإصابة أثناء حدوث حوادث أو اصطدام.

تعتبر السيارة من أفضل سيارات هاتشباك كما أن حركة الزجاج تكون بوحدة التحكم الكهربائية الموجودة بالسيارة وانغلاق الفرامل يحمي الركاب كما يمكن التحكم في اتجاه المقاعد لتناسب الركاب، ووجود مكيف الهواء يساعد في تغيير البرودة أو الحرارة مما يعطي الراحة أكثر للركاب.

مواصفات لاندكروزر 2022 من الخارج

يوجد بالسيارة كاميرا خلفية لمتابعة الطريق بحرص إلى جانب الإضاءة الممتازة التي تنتج من المصابيح، إلى جانب وجود مصابيح نهارية وضبابية لتوضيح الرؤية، تمتاز لاندكروزر 2022 بوجود إطارات قوية ذات مساحة ممتازة لسهولة التحرك في أصعب المناطق، كما نجد حساسية السيارة كبيرة لمنع التصادم وتعطي إنذار لمنع السرقة.

سعر لاندركروز 2022 Land Cruiser

السعر يبدأ في المملكة من 265،545 ريال، والإمارت يبدأ من 229،900 درهم للنسخة الأساسية، وقطر وعمان والبحرين نفس الأسعار بختلف العملة، تبدأ من 23،000 ريال قطري، أو عماني، أو دينار كويتي، بالنسبة للمصر يصل السعر إلى 4،000،000 جنيه.