أهم مواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022 وأسعارها

أهم مواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022 تعتبر من أفضل السيارات اليابانية التي يبحث عنها عشاق السيارات المميزة حيث قامت شركة تويوتا اليابانية بتصنيع هذه السيارة التي أصبحت أكثر انتشارا في المملكة السعودية والعديد من الدول العربية حيث يوجد فيها العديد من المميزات والمواصفات التي تجذب الجميع إلى شراء هذه السيارة ويوجد لها الكثير من الإصدارات المختلفة والمتنوعة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم التصميم الداخلي والخارجي لسيارة تويوتا هايلوكس وأهم المواصفات الموجودة فيها وكذلك معرفة أسعارها داخل الأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا هايلكس

من أكثر ما يميز هذه السيارة عندما يتواجد فيها محرك ديزل رباعي الاسطوانات تصل سرعته إلى 2 . 8 لتر.

تتميز هذه السيارة بمحرك أوتوماتيك مع الشرعات من خلال نظام الدفع بالعجلات الخلفية وذلك للفئات الأقل من السيارة.

أما بالنسبة للفئات الأعلى تكون نظام الدفع الرباعي مع قفل تفاضيلي.

تتميز السيارة بشاحنة توربيني مميز تصل القوة إلى 201 حصان و500 نيوتن لكل متر من عزم الدوران.

التصاميم الخارجية لسياره تويوتا هايلكس

تتميز هذه السيارة بتصميم حديث يجذب الانتباه وهو مميز في عالم السيارات حيث يوجد في الواجهة الأمامية شبكة كبيرة تم تزيينها بحرف تويوتا موجود مصابيح أمامية خلابة. يتواجد فيها كشافات ضبابية وفرامل تعمل مع الضغط المنخفض مع تواجد فرامل الاسطوانية في المحور الخلفي. تتميز بوجود ثلاثة ألوان وهو اللون الأحمر والأبيض والأسود وحجم العجلات تصل إلى 17 بوصة ولونها أسود، أما الآثار الأمامي يتركز على عجلات أكبر 18 بوصة ويوجد فيها الكثير من الألوان الجذابة والمختلفة على الأبواب الجانبية وكذلك على الباب الخلفي.

التصميم الداخلي لسيارة تويوتا هايلوكس

تتميز هذه السيارة بوجود دواسات من الألومنيوم مع مقاعد رياضية يتواجد عليها شعار GR مع تواجد مساند الرأس.

يتواجد كابينة مزدوجة يوجد فيها خمس مقاعد والتنجيد الخاص بها تم تصنيعه من جلد الغزال الأسود أو الصناعي.

يتواجد فيها شاشة ملونة تعمل بتقنيه التحكم باللمس ويصل حجمها إلى 8 بوصة.

أسعار سيارة تويوتا هايلوكس

يصل سعر هذه السيارة في الأسواق إلى 27 . 157 ألف دولار وبالريال السعودي 101 . 838 ألف جنيه لسعودي، أما للاصدار العالي لسيارة إلى 39 . 6 182 ألف دولار و بالمياه السعودي 48 . 8 107 ألف ريال سعودي أما بالنسبة لسيارة في الأسواق المحلية يصل سعرها للفئة الأولى والثانية 485 ألف جنيه.