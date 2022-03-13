صاروخ السيارات الحديثة..سيارة تويوتا بيلتا 2022 المتميزة بسعرها ومواصفاتها في المملكة العربية السعودية

تتميز سيارة تويوتا بيلتا 2022 من أكثر السيارات حداثة المتوفرة في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أشهر ماركات السيارات تسعى باستمرار لتوفير كل ما هو أفضل وأكثر حداثة لصالح جميع مشتري السيارات الحديثة، وتم تطوير وتحسين الطراز الجديد تويوتا بيلتا 2022 في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات المستهلكين من السيارات الحديثة، وتم مراعاة جودة المحرك وراحة السائق حصريًا لتحقيق هذه النتيجة المتفوقة التي تتميز بالراحة ومتعة القيادة.

مواصفات تويوتا بيلتا 2022

تتميز تويوتا بيلتا 2022 بأنظمة الجر بالدفع الأمامي لجميع العجلات كما أن السيارة مزودة بعدة مزايا أمان منها الوسائد الهوائية.

السيارة مزودة بنظام EBD لتوزيع المكابح إلكترونيًا.

يمكن زيادة سرعة السيارة من حالة التوقف التام إلى 100 كم / ساعة خلال 12 ثانية.

بمحرك 105 حصان ينتج أيضًا عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر ومحرك السيارة مزود بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

يتم تشغيل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر وخرج طاقة 1500 سم مكعب.

بلغ سعة صندوق السيارة Toyota Belta 495 لترًا وخزان الوقود بسعة 42 لترًا.

تويوتا بيلتا مزودة بنظام منع السرقة

لديه زوج من العجلات الرياضية مقاس 16 بوصة.

إنه مسؤول عن الكاميرات الخلفية ولديه كاميرا مراقبة خلفية منفصلة.

تحتوي على وسائد قابلة للنفخ للراكب الأمامي والسائق.

كما أن لديها فرامل مانعة للانغلاق ونظام توزيع إلكتروني للفرامل (EBD).

يمكن تعديل مستوى الإضاءة.لديه زوج من الإطارات الرياضية مقاس 16 بوصة.

نظام مساعدة الكبح وتنظيم السرعة.

السيارة مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات يمكن استخدامها لأغراض متنوعة.

السيارة متوفرة في مجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك الأزرق المحيطي والأحمر الداكن.

تتميز Belta 2022 الجديدة بمقاعد جلدية بإطلالة جميلة وثابتة تسمح لأي شخص برؤية كل شيء.

بالإضافة إلى وجود العديد من شاشات التلفاز المختلفة في جميع أنحاء السيارة ، فإن الصالون ومقاعد السيارات مختلفة تمامًا.

تمتلك Toyota Belta 2022 أيضًا الكثير من التغييرات المحتملة التي ستسمح لها بالسيطرة الكاملة على السوق السعودي نظرًا لأنها فعالة من حيث التكلفة ولها الكثير من الفوائد.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022

أعلنت شركة تويوتا عن مواصفات ومميزات وسعر تويوتا بيلتا في السعودية، ومع توقع إطلاق السيارة في فئتين الأولى تبدأ من 65 ألف ريال والثانية 70 مليون ريال سعودي.