مواصفات سيارة تويوتا راف 4 الجديدة 2022 والتعرف على مميزاتها والتصميم الداخلي لها

مواصفات سيارة تويوتا راف فور، سيارة تويوتا راف فور هي من أفخم السيارات التي يحب الأشخاص امتلاكها لأنها مصممة بشكل جديد ومواصفات خيالية وتتوفر بالعديد من الألوان الجذابة، ويبحث الكثير عن أهم مواصفات السيارة من الداخل والخارج وعن مميزاتها وعيوبها، لذلك سوف نعرض عليكم الكثير من مواصفات السيارة الجديدة يمكنكم متابعتنا من خلال المقال للتعرف على المواصفات والمميزات والعيوب.

مواصفات سيارة تويوتا راف فور الجديدة

من اهم المواصفات الداخلية للسيارة ما يلي.

يوجد بها خمسة سماعات تعمل بنظام GBL.

شحن الأجهزة بشكل لاسلكياً.

يتوفر بها حامل أكواب من الخلف والأمام.

المقاعد مصنوع من جلد Softex.

كما يوجد بالسيارة نظام لتقنية الهواء.

متاح أيضاً منفذ يو إس بي.

يوجد بها راديو ستيريو إف إم.

شاشة ترفيه سبعة بوصة وهي تعمل باللمس.

مواصفات الأمان بالسيارة

متوفر بها قفل أمان في الأبواب الخلفية.

نظام تحكم لثبات السيارة.

وسائد هوائيه جانبية وأمامية.

يوجد بها نظام يراقب ضغط الإطارات.

كما يوجد بها نظام تحذيري ينبه السائق عند خروجه من المسار.

عند الحالات الطارئة يتم تفعيل الكبح التلقائي.

مميزات سيارة تويوتا راف فور

التصميم الخارجي للسيارة فريد وعصري ويجذب الأنظار.

يتواجد بها وضعيات قيادة عند السير على الطرق الصعبة الوعرة.

السيارة من الداخل واسعة وهادئة مع توافر مساحة كبيرة للتخزين.

تستهلك كمية بسيطة من الوقود.

يوجد بها أزرار لسهولة الاستخدام والتحكم بالسيارة.

يتوفر بها أنظمة الأمان والسلامة التي يجعلها مميزة عن باقي الفئات.

عيوب سيارة تويوتا راف فور

كما يوجد للسيارة مميزات يوجد أيضاً بها بعض العيوب وهي كما يلي.

تصدر بعض الأصوات المزعجة من الكابينة.

مقعد السائق ليس مريح في بعض الفئات.

نظام التوجيه والإرشاد المتوفر بها غير دقيق.

محرك السيارة يصدر صوت مرتفع كما أنه ليس قوي.

سعر الفئات العالية مرتفع.

تصميم سيارة تويوتا الداخلي والخارجي

تتمتع سيارة تويوتا بتصميم رائع من الداخل، حيث يوجد بها عجلة قيادة مكسوة بالجلد أو اليورثين وهي تختلف من فئة لأخرى، يوجد بها شاشة سبعة بوصة، والتصميم الخارجي جذاب حيث يتوفر بها أضواء أل أي دي، وجوانب الصادم الأمامية مصنوعة بالتصميم الرياضي.