أهم المواصفات الخاصة بسيارة لكزس nx2022 وسعرها في مصر والسعودية

يعد تصميم السيارة لكزس nx2022 من أقوى التصميمات المبتكرة مع تواجد الكثير من التقنيات المتطورة بالسيارة مما جعلها ضمن السيارات الفاخرة والأنيقة في عالم السيارات، وقد جاءت السيارة بشكل مثالي من الخارج والداخل أما من حيث الداخل فإن السيارة تمتلك تصميم عالي الجودة حيث جاءت أسطح السيارة من الداخل من البلاستيك ذو الملمس الناعم والمقاعد مكسوة من الجلد المبطن ويتمتع جميع ركاب السيارة من الشعور بالراحة لمرونة المقاعد.

مواصفات السيارة لكزس nx2022

يستطيع السائق والراكب الأمامي من تعديل مقاعدهم في السيارة خلال 10 إتجاهات مختلفة إلكترونياً كما يحصل ركاب المقاعد الخلفية أيضاً على تغيير وضعية مقاعدهم ولكن هذا للطرازات العليا للسيارة، وفيما يلي نوضح بعض المواصفات الخاصة بالسيارة:

المواصفات الخارجية

تمتلك السيارة جنوط قوية قياسها 16 إنش، كما يقوم الصندوق الخلفي للسيارة بإستيعاب قدرة للتحميل تصل إلى 17.7 قدم مكعب.

تحتوى الواجهة الأمامية للسيارة على شبكة Lexus تجعل السيارة تتميز بكامل الأناقة والفخامة، بالإضافة للمصابيح الليد المتوفرة بطريقة منحوتة.

أما من حيث المنطقة الخلفية للسيارة فهي تتمتع بالمصابيح المتوفرة بالعديد من القصات والأشكال مع وجود ميل للزجاج الخلفي يعطي السيارة مظهر خارجي رائع.

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة محرك قوي سعته 2.5 لتر حيث يقوم بإنتاج قوة تبلغ 203 حصان، وتتمكن السيارة من تجربة التسارع خلال الفترة الزمنية 8.6 ثانية بقوة من صفر إلى 100 كيلومتر.

يحتوى ناقل الحركة بالسيارة على ثماني سرعات مختلفة فهو يعمل أوتوماتيكياً.

تحتوى السيارة على شاشة تعمل باللمس للترفية وعرض بعض المعلومات قياسها 9.8 بوصة، بينما يصل حجم الشاشة في الطرازات العليا للسيارة إلى 14.0 بوصة.

موصفات أنظمة السلامة الأمان

تحتوى السيارة لكزس nx2022 على نظام يعمل على تنبيه السائق لحركة المرور الخلفية والأمامية.

nx2022 على نظام يعمل على تنبيه السائق لحركة المرور الخلفية والأمامية. يتوفر بالسيارة جهاز استشعار يساعد في ركن السيارة وسط سيارات من الأمام والخلف كما يعمل تلك المساعد بدون إستخدام اليدين.

تحتوي السيارة على نظام يعمل على الكبح التلقائي إذا تعرضت السيارة لحالة طوارئ.

سعر السيارة لكزس nx2022