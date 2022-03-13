نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على 60 شهر … اقوي عرض تقسيط تويوتا رش 2022 بأحداث مميزاتها ومواصفاتها رائعه جدا في المقال التالي

تقسيط تويوتا رش 2022 ،قامت شركة تويوتا بالإعلان عن سيارة جديدة تدعى تويوتا رش لعام 2022 وهي سيارة تتسم بالدفع الخلفي وهي تابعة لفئة السيارات الرياضية، وتتميز هذه السيارة باتساع الحجم من الداخل وتوجد بها مجموعة من الإمكانيات والامتيازات الحصرية التي جعلت العديد من الناس يقبلون علي شرائها، ونستعرض معكم عرض التقسيط ومواصفاتها تقسيط تويوتا رش 2022 أن هذه السيارة يبلغ سعرها 66.800 ريال سعودي لعام 2022 وتأتي فئتها 7s4*4 4*2 petrol 2022

ويتمثل لونها الخارجي في اللون الأسود واللون الداخلي لها في اللون الرصاصي

ويتاح الدفع بالتقسيط لهذه السيارة لمدة تصل إلى 60 شهرا وكل قسط يبلغ 1.140 ريال سعودي.

على أن يدفع مبلغ مقدم للسيارة يصل إلى 3.330 ريال سعودي، والمبلغ الأخير يصل إلى 26.239 الذي يصبح الفرد مالكا للسيارة بعده.

وذلك بنسبة فوائد سنوية تصل إلى 16% مع دفع بعض الرسوم تصل إلى 623 ريال سعودي.

مع تطبيق الضريبة المضافة لتصل إلى مبلغ 11.286 ريال سعودي ليصل سعر السيارة بشكل كلي إلى 100.878 ريال سعودي. مواصفات سيارة تويوتا رش 2022 أن هذه السيارة تمتلك محرك رباعي الأسطوانات باتساع 1.5 لتر

تمتلك محرك رباعي الأسطوانات باتساع 1.5 لتر ويصل قوته إلى 103 حصان وبدرجة دوران تصل إلى 136 نيوتن/متر مع وجود ناقل أوتوماتيكي يتكون من 4 سرعات.

هذه السيارة تعمل بالبنزين ويصل نسبة استهلاكها للوقود إلى 16.3 كم/لتر

ويوجد بها شبك في الناحية الأمامية من مادة الكروم وتوجد بها مصابيح أمامية مع وجود خط يصل بين جانبي السيارة

وحجم العجلات الخاصة بالسيارة 17 إنش.

يصل طول السيارة إلى 4.435 ملم ويصل عرضها إلى 1.695 ملم ويصل ارتفاعها إلى 1.705 ملم ويصل وزنها إلى 1.22 كجم. مميزات سيارة تويوتا رش 2022 هذه السيارة تتميز بالطراز الرياضي المتعدد الاستخدام وأيضا يتاح لاستخدام العائلات نظرا لاتساع حجمها

ويوجد بها نظام تبريد خلفي يوجد في السقف حتى يسمح للركاب بالاستمتاع في الجلوس مع وجود مساحات شاسعة للتخزين.

يوجد بها شاشة ترفيه مقاس 6.8بوصة ويوجد بها 6 مكبر للصوت ووصلة usb ومشغل CD ومدخل Aux مع وجود وسائد هوائية.

تتميز هذه السيارة بنظام توزيع الفرامل بشكل إلكتروني وتتميز بوجود فرامل مانعة للانغلاق وذلك لزيادة الأمان لقائد السيارة والاستعداد وقت وقوع الحوادث. عمر شويل - جدة على 60 شهر ... اقوي عرض تقسيط تويوتا رش 2022 بأحداث مميزاتها ومواصفاتها رائعه جدا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على 60 شهر … اقوي عرض تقسيط تويوتا رش 2022 بأحداث مميزاتها ومواصفاتها رائعه جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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