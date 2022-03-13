نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي
أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، من السيارات التي تتوفر فيها العديد من لإمكانات وتلك الإمكانات تكون متعلقة بحجم المواصفات الخاصة بالسيارة وكل ما يتواجد بها من تجهيزات متميزة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن السيارة من نوع كيا سبورتاج، والتي تعتبر من بين أهم السيارات التي تتوفر بالسوق المحلي والعالمي بالعديد من المميزات والسمات الأساسية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة مع بيان أهم التجهيزات التي تخص السيارة.
أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
تعتبر واحدة من أنواع الشاحنات الرياضية المتميزة والتي تعتبر من بين أقوى السيارات من النوع الرياضي ولتي يعرف عنها أنها من النوع المتعدد الاستخدامات والتي تتلاءم مختلف تجهيزاتها ومكوناتها من الداخل ومن الخارج مع الطرق الغير ممهدة، ومن خلال الاستعانة بالسيارة من الممكن العبور للطرق الوعرة بمنتهى الأمان.
مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022
السيارة تتمتع بالمواصفات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:
- تتمتع السيارة بجنوط رياضي قد تم صنعه من خام الألومنيوم بالمقاس مسة عشر بوصة.
- تمتلك السيارة التجهيزات التي من أهمها المكابح التي تمنع الانغلاق وكذلك تتوفر الفرامل التي تعمل بناء على الخاصية إي بي إس وكذلك خاصية إي بي دي.
- السيارة من موديل كيا سبورتاج تتمتع بقدرتها الفائقة على العبور للطرق الوعرة من خلال الاستعانة بعجلاتها القوية وطول قاعدتها المناسب للثبات على الطريق.
- الوسائد الهوائية تتوفر بالسيارة للحد من التصادم.
- من بين ملحقات السيارة المكيف الذي يعمل أوتوماتيكيا، وتوفر شاشة من نوع تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.
- متوفر بالسيارة أيضا منفذ يو إس بي ومنفذ إي يو إكس.
- السيارة من نوع كيا سبورتاج طولها ثلاثة وثماني ونصف بوصة.
أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022
السعر الخاص بالسيارة من الفئة الأولى يصل لقيمة مالية تعدل ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، بينما قد استقر سعر السيارة للفئة الثانية حوالي مائة وخمسة ألف ريال سعودي، والسعر للفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج حوال مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال.
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