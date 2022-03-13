نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العائلية لمحدودي الدخل…سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة كليا مميزاتها مواصفاتها الرائعة وأسعارها فى السعودية ومصر في المقال التالي

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة كليا، سوزوكي اسبريسو 2022 أحدث إصدارات شركة سوزوكي اليابانية و هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات suv من طراز الهاتشباك تتوافر بفئة واحدة فقط تمتلك ناقل حركة يدوي فقط مزود بخمس سرعات، السيارة تشتهر بحجمها الصغير و سعرها الاقتصادي فهي أرخص سيارة كروس أوفر موجودة بالأسواق العربية و مجهزة بإمكانيات اقتصادية تجعلها مثالية لفئة كبيرة من العملاء سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة كليا تعتمد سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 نظام الدفع الأمامي

نظام الدفع الأمامي السيارة ذات محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 100 سي سي ينتج قوة 67 حصان، و عزم أقصى الدوران 90 نيوتن/ متر

تتسارع السيارة من صفر لتصل إلى سرعة 100 كم خلال 14.3 ثانية فقط

استهلاك السيارة للوقود 4.5 لتر / 100 كم و بذلك تعتبر اقتصادية موفرة جدا في استهلاك الوقود

سعة خزان الوقود 27 لتر

ناقل الحركة يدوي أبعاد سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 كما يصل طول السيارة 3565 مليمتر

كما أن عرض السيارة 1520 مليمتر

الارتفاع 1564 مليمتر

قاعدة عجلات سيارة سوزوكي 2380 مليمتر

الارتفاع من الأرض 180 مليمتر

سعة الشنطة الخلفية لسيارة سوزوكي 239 لتر مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 من المثير الإعجاب اتساع المساحات الداخلية برغم صغر حجم الصغيرة يمكنك الشعور بالراحة أثناء الجلوس فيها

ثبات سيارة سوزوكي اسبريسو عند السرعات العالية و المتوسطة يعتبر جيد بالمقارنة بمثيلاتها من السيارات التي تمتلك نفس الحجم تعتبر سيارة مثالية للسير داخل المدينة لكن غير محبذ استخدامها في السفر

عند السرعات العالية و المتوسطة يعتبر جيد بالمقارنة بمثيلاتها من السيارات التي تمتلك نفس الحجم تعتبر سيارة مثالية للسير داخل المدينة لكن غير محبذ استخدامها في السفر تتميز سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بعدة أنظمة أمان منها نظام ABS المتخصص للفرامل المانعة من الانزلاق

بعدة أنظمة أمان منها نظام ABS المتخصص للفرامل المانعة من الانزلاق كما تمتلك سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 نظام تثبيت السرعة و يوجد بها لديها حساسات ركن خلفية

تحتوي السيارة على وسائد هوائية داخلية للمقاعد الأمامية للسائق والمرافق و تحتوي أيضاً على وسائد هوائية جانبية سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تعتبر سوزوكي اسبريسو 2022 الاختيار النموذجي للميزانيات المتوسطة أو الصغيرة فالسيارة تأتي بسعر متواضع جدا بالرغم من تصميمها الأنيق و مواصفاتها الجيدة التي تجعلها محببة الاستخدام للأسر الصغيرة كما إنها سيارة محبوبة لدى الفتيات

الاختيار النموذجي للميزانيات المتوسطة أو الصغيرة فالسيارة تأتي بسعر متواضع جدا بالرغم من تصميمها الأنيق و مواصفاتها الجيدة التي تجعلها محببة الاستخدام للأسر الصغيرة كما إنها سيارة محبوبة لدى الفتيات يصل سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية إلى 35 ألف ريال سعودي

يبدأ سعر السيارة في جمهورية مصر العربية من125 الف جنيه و يصل إلي 150 ألف جنيه مصري عمر شويل - جدة السيارة العائلية لمحدودي الدخل...سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة كليا مميزاتها مواصفاتها الرائعة وأسعارها فى السعودية ومصر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة العائلية لمحدودي الدخل…سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة كليا مميزاتها مواصفاتها الرائعة وأسعارها فى السعودية ومصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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