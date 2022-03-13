نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصاروخ وووصل السعودية.. سيارة تويوتا هايلكس 2022 افخم سيارة رياضية بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصاروخ وصل السعودية.. سيارة تويوتا هايلكس ، تعد سيارة تويوتا هايلكس 2022 من أحد سيارات الدفع الرباعي التي حصلت على شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يقبل على شراء السيارة كم كبير من الأشخاص المحبين لهذا النوع من السيارات المميزة جداً، كما تم الإعلان عن السيارة من قبل الوكيل المحلي بها داخل السعودية عبد اللطيف جميل.

ويتم توفير السيارة بأكثر من فئة متنوعة وتختلف فقط من حيث السعر والمواصفات، كما أنها تحمل الكثير من الإمكانيات التي تجعل منها السيارة ذات الاتصال التلقائي بخدمات الطوارئ في حال حدوث أي نوع من الحوادث.

الصاروخ وصل السعودية.. سيارة تويوتا هايلكس

لقد قامت وكالة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن وجود سيارة تويوتا هايلكس 2022 الحديثة التي تم إنتاجها بأكثر من فئة بجانب الفئة الرياضية والتي تعرف باسم هايلكس الرياضية، حيث أنها حصلت كثير من الإمكانيات والمواصفات بالإضافة إلى التصميم الخارجي للسيارة.

كما أنها تحتوي على واقيات خلفية للطين مه وجود مصد أمامي مصنوع من الحديد بجانب مصابيح ضبابية خلفية وعجلة القيادة متنوعة الاستخدامات، وإليكم أهم مواصفات سيارة تويوتا هابلكس 2022.

مواصفات سيارة تويوتاهايلكس 2022

يوجد من السيارة أكثر من فئة ولكل واحدة منها يحمل مواصفات خاصة بها ومنها التالي:

سيارة هايلكسSC GLX 2.8 DSL الطويل

يبدأ سعر هذه الفئة من السيارة 112.585 ريال سعودي، أيضاً تمتلك محرك يصل سعته إلى 2.8 لتر ويكون بقوة 201 حصان، كما أن السيارة تأتي بميزة إطفاء المحرك عند الوقوف بالسير وهذا يساعد على المحافظة على الوقود بطريقة جيدة.

يوجد بالسيارة صندوق تبريد مع وسائد هوائية لكي تقوم بحماية الراكب الأمامي والسائق، بالإضافة إلى وجود الحساسات الخلفية والعتبات الجانبية وتتمتع بوجد فرش داخلي مصنوع من القماش وبها مكيف أمامي يتم التحكم به يدوياً.

سيارة هايلكسSC GLX 2.8 DSL الطويل الاوتوماتيكي 2022

سعر السيارة يبدأ من 117530 ريال سعودي وتتميز بمحرك التي تبلغ سعته لحوالي 25.8 لتر ويكون بقوة 201 حصان أما قوة عزم الدوران فقد تصل إلى 500 نيوتن متر.

يوجد في هذه الفئة من سيارة تويوتا هايلكس صدام أمامي جديد مع أزرار التحكم بعجلة القيادة والنوافذ يتم التحكم بها بالكهرباء كذلك المرايا ويتم فتح أبواب السيارة عن بعد بالكهرباء ويوجد بها شاشة معلومات.