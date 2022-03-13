ووصل الوحش الروسي.. سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار عالمية

سعر ومواصفات سيارة لاد نيفا بالسعودية Lada niva

سيارة لاد نيفا من افضل السيارات التي يتم استخدامها حول العالم ولها وكلاء في جميع دول العالم وأهمهم في السعودية, وبعد ان أعلنت الشركة المصممة للسيارة في اكتوبر الماضي انه تم تحديث التصميم الخاص بالسيارة وتزويدها بأحدث الامكانيات في عالم السيارات بدء الكثير من المملكة السعودية في البحث عن أهم ما يميز الاصدار الحيث الخاص بسيارة لاد نيفا وسعر الفئات المختلفة من السيارة, ولذلك سنوضح في السطور التالية أهم المواصفات الخاصة بالاصدار الحديث لسيارة لاد نيفا واسعار السيارة بفئاتها المختلفة.

ما هي أهم المميزات في الاصدار الحديث لسيارة لاد نيفا 2022

سيارة لاد نيفا من السيارات التي تتميز بتصميم فريد وشكل انسيابي وانيق وتعتمد على خاصية الدفع الي الامام ومن أهم مواصفاتها الاتي:-

تعمل بممحرك يحتوي على اربع اسطوانات ويعطي قوة وعزم دوران قوي وسريع.

محرك السيارة موصل بجهاز يدوي يحتوي علي خمس سرعات يمكن التحكم بهما واربع سرعات تعمل بشكل اتوماتيكي.

عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك المطاط الغير قابل للكسر وبالتالي فهي قوية جدا.

مساحة السيارة من الداخل كبيرة تستوعب خمس افراد والمقاعد واسعة ومغطاه بطبقة من الجلد العالي الجودة.

السيارة مزودة بمصابيح ليد بها اضاءات ليلية ونهارية والاضاءة قوية وواضحة.

تحتوي السيارة على جهاز بلوتوث يمكن توصيله بالعديد من الاجهزة المختلفة وشاشة تعمل باللمس صغيرة وبها سماعات داخلية موزعة بشكل احترافي داخل السيارة وتنقل الصوت بوضوح وبجودة عالية دون تشويش.

الامان في السيارة عالي جدا حيث ان الفرامل غير قابلة للغلق وبها عدد من الوسادات الهوائية وبها اجهزة استشعار وكاميرات صغيرة تعطي انذارت في حالات الخطر او الحوادث.

ما هي أسعار الفئات الحديثة من سيارة لاد نيفا بالسعودية 2022

سيارة لاد نيفا من السيارات التابعة لشركة سيارات روسية معروفة حول العالم وتصميم السيارة لائق بشكل كبير للشباب وهو ما دفع الكثير الي البحث عن اسعارها ويبلغ سعر الفئة الاولي منها 163 ألف ريال, وتتميز هذه الفئة بالأمان العالي, اما الفئة الثانية وصل سعرها 183 الف ريال وتتميز بكامليات عالية الجودة اما الفئة الثالثة وصل سعرها حوالى 193 الف ريال.