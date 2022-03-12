نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بــ800 ريال على 5 سنوات.. تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر أحدث موديل 2022 من عبد اللطيف بإمكانيات مواصفاتها خارقة في المقال التالي

بــ800 ريال على 5 سنوات.. تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر أحدث موديل 2022 تعد سيارة تويوتا فورتشنر 2022 واحدة من أفضل السيارات اليابانية المنشأ التي تحظي بموثوقية عالية ومن أكثر السيارات المنتظرة في أسواق السيارات سواء العالمية أو المحلية حيث كشفت شركة تويوتا اليابانية أن السيارة ستكون متوفرة بشكل كافي في السوق اليابانية في أول ربع من عام 2022 بينما في الربع الثاني ستكون متوفرة في جميع أسواق السيارات الأخرى وسنوضح لكم بشكل مفصل أبرز مواصفات ومميزات وعيوب السيارة وكذلك أسعارها في السوق السعودية. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 يمكنك تقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل بالسعودية بقسط شهري 800 ريال إلى أكثر.

حتى يتم استلام السيارة سوف تقوم بدفع 60.682 ألف ريال كدفعة أولى.

والدفعة الأخيرة تصل إلى 46.752 ريال سعودي.

يمكنك تقسيط أي نوع من السيارات وحسب الفئة التي تريدها حتى 60 شهر ما يقرب حوالي 5 سنوات.

تبلغ أسعارها في السوق السعودية حوالي 103 ألف ريال سعودي ويوجد منها فئات أخرى كل فئة بسعر معين.

كما يمكنك تقصير المدة ودفع مبلغ قسط أكبر كما تريد.

سعة محرك الفئة الأولى والثانية من السيارة تبلغ 2700 سي سي بينما الفئة الثالثة سعة محركها 4000 سي سي.

قوة محرك أول فئتين منها 163 حصان وقوة محرك الفئة الأخيرة تبلغ 234 حصان.

وكذلك أقصى عزم دوران لكل منهم 245 و376 نيوتن لكل متر على الترتيب.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة حوالي 200 كيلو متر في الساعة الواحدة.

ارتفاع السيارة عن الأرض يصل إلى 279 مللي متر.

معدل استهلاك البنزين في السيارة 12.6 لتر عند قطع 100 كيلو متر مسافة.

بالنسبة للتسارع فيبدأ من نقطة السكون (0) حتى يصل إلى 100 كيلو متر مسافة في زمن قدره 9.4 ثانية. مميزات تويوتا فورتشنر تصميمها وهيكلها الخارجي مميز وجذاب وفخم.

مساحات الرؤية الخاصة بها واضحة وكبيرة مقارنة بالمنافسين.

سعتها الداخلية واسعة ومريحة مما تساعد على راحة الركاب.

حجم وسعة الحقيبة الخلفية كبيرة وكذلك سعة خزان الوقود كبير ومناسب.

ارتفاعها عن الأرض يعتبر مناسب تمامًا حيث يحافظ على السيارة من الصدمات الأرضية.

أنظمة التكييف داخل السيارة قوية ولا تؤثر على أداء المحرك. عيوب تويوتا فورتشنر بالرغم من أن تسارعها مناسب إلا أن السيارات المنافسة تفوقت عليها في التسارع.

معدل استهلاكها من البنزين كبير إلى حد ما.

تختلف وسائل الأمان والسلامة من كل فئة إلى أخرى من نفس السيارة.

عزلها للصوت الخارجي ليس جيدًا حيث أنه يتسبب في ضوضاء داخلية للركاب.

لا تحتوي على أي فتحات من السقف في أي فئة منها. السيارات المنافسة لها سكودا كودياك.

كيا سورينتو.

جيب جراند شيروكي. عمر شويل - جدة بــ800 ريال على 5 سنوات.. تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر أحدث موديل 2022 من عبد اللطيف بإمكانيات مواصفاتها خارقة - ثقفني

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