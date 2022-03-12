نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عرض تخفيض 27% من عبد اللطيف جميل على سعر سيارة تويوتا راف دفع رباعي 2022 في المقال التالي
أقوى عرض تخفيض 27% من عبد اللطيف جميل ، قامت شركة عبد اللطيف جميل وهي الوكيل الوحيد في المملكة العربية السعودية لسيارات العلامة التجارية اليابانية تويوتا بالإعلان عن توفير جميع فئات سيارة تويوتا راف دفع رباعي 2022 والتيس يتم تقديمها بسعر 102.0925 ألف ريال سعودي، وكشفت لنا السعر عن أسعار باقي نسخ السيارة.
كما ذكرت الشركة أن السعر شامل ضريبة القيمة المضافة للسيارة وأكدت أن سيارة تويوتا راف دفع رباعي تأتي بمقاعد جلدية مريحة للغاية.
أقوى عرض تخفيض 27% من عبد اللطيف جميل
السيارة متوفرة بأكثر من فئة وكل فئة تحمل مواصفات خاصة بها وكذلك السعر الذي يناسبها ومن مواصفات المقصورة ما يلي:
- الفئة الأولى والثالثة من السيارة تأتي بمحرك 2 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة 170 حصان وقوة عزم الدوران 203 نيوتن متر.
- السيارة مزودة بناقل حركة CVT ودفع رباعي دائم مع خزان وقود تبلغ سعته 55 لتر.
- تستهلك السيارة حوالي 16.3 كم في كل لتر من الوقود.
- يصل طول السيارة حوالي 4.6 متر وعرضها 1.855 متر بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 1.7 متر.
- أما السعة الداخلية للسيارة في تتسع لما يقارب من خمس ركاب.
- عجلات السيارة من الألمونيوم بقياس 17 بوصة.
- أما الفئة الثانية والرابعة من السيارة فتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات 2.5 لتر هايبرد، يقوم بتوليد قوة عزم دوران 221 نيوتن متر.
- أما عزم المحرك الكهربائي فقد يصل إلى 121 نيوتن متر مزود بناقل حركة CVT ودفع كلي للعجلات.
- تمتلك السيارة 5 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
مميزات سيارة تويوتا راف دفع رباعي 2022
تحتوي السيارة على العديد من المميزات التي يصعب الحصول عليها بأي سيارة أخرى ومنها:
- يوجد بها شاشة تعمل باللمس تكون بقياس 7 بوصة بالإضافة إلى شاشة بمقياس 8 بوصة من الطراز العالي.
- بها شحن لاسلكي ونظام صوت مكون من 11 مكبر صوت.
- يمكن التحكم التلقائي بالمناخ الثنائي.
- يوجد بها فتحة سقف بانوراما.
- كما يوجد بها أربعة منافذ يو إس بي وراديو القمر الصناعي.
- السيارة متوفرة بأكثر من لون فضي لامع وأحمر قرمزي أزرق كهربائي وأبيض قطبي وأسود كوزموس.
- بالإضافة إلى وجود غطاء أمتعة خلفي ونظام غلق أوتوماتيكي للأبواب.
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