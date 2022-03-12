نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 600 ريال سعودي… أقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بمميزات ومواصفات جبارة في المقال التالي

أقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022، تعد سيارة تويوتا كورولا 2022 من السيارات ذات الشعبية في السوق السعودي حيث تتميز بجوده أداءها وقدرتها على السير خلال مختلف أنواع الطرقات الوعرة تتميز بالتصميم الرائع وتوفر العديد من الكماليات بها وقد طرحت شركه عبد اللطيف جميل عرض تقسيط يناسب جميع العملاء لسيارة تويوتا كورولا 2022 فما هي مواصفات السيارة وما تفاصيل عرض التقسيط تويوتا كورولا 2022 خلال مده لا تزيد عن 60 شهر يمكن لأي عميل أقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من خلال شركه عبد اللطيف جميل بقسط مريح بقيمه 600 ريال سعودي فقط.

يدفع العميل الدفعة الأولى من القسط بقيمة 35,154 ريال.

وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة عند التمليك 29,640 ريال.

تصل كلمه الضريبة المضافة عند التقسيط نحو 12,841 ريال.

ليصل أجمالي سعر السيارة عند التقسيط مع حساب قيمه الضريبة المضافة 114,024 ريال سعودي.

ويعتبر هذا العقد من نوع التأجير التمويلي ولا يوجد مقدم يدفع عند تقسيط السيارات

و تباع السيارة نقدا في الشركة بسعر يبدأ من 74,100 ريال سعودي. مواصفات تويوتا كورولا 2022 زودت سيارة تويوتا كورولا بمحرك ذو سعة 1600 سي سي.

كما أنها تحتوي على ناقل حركه أوتوماتيكي يدعم خمس سرعات متنوعة.

تصل سعة خزان الوقود للسيارة 55 لتر.

وتعد السرعة القصوى التي تصل أليها السيارة 185 كيلو متر في الساعة الواحدة.

يأتي مع السيارة شاشة تعمل من خلال اللمس.

وتتميز واجهة السيارة الأمامية والخلفية بمصابيح الضباب.

تدعم تقنيات النظام الذكي في ركن السيارة.

تدعم خاصية حقن الوقود بشكل إلكتروني. مميزات تويوتا كورولا 2022 تتميز السيارة بتوفر قطع الغيار في السوق السعودي.

لها تقييم عالي بالثبات خلال السير على الطرقات المختلفة أو عند السير بسرعات عالية.

تدعم تويوتا كورولا نظام ضد الأعطال الذي يحافظ على السيارة لفترة طويلة بدون مشكلات في التشغيل.

تتميز بتصميم رياضي وتشمل العديد من أنظمه الأمن والسلامة التي تحمي الركاب عند التعرض لأي تصادم.

يأتي بها شاشه تعمل من خلال اللمس بمقاس 6.7 بوصة.

تدعم التحكم الإلكتروني بالثبات ويتم بها توزيع المكابح إلكترونيا.

يمكن حقن خزان الوقود في السيارة الإلكترونية.

لا تقل كفاءة السيارة عند السير على مسافات طويلة أكثر من 100 كيلو متر. عمر شويل - جدة 600 ريال سعودي... أقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بمميزات ومواصفات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 600 ريال سعودي… أقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بمميزات ومواصفات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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