نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة محدودي الدخل… سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة كليا مميزاتها مواصفاتها الفوق الرائعة وأسعارها فى السعودية و مصر في المقال التالي

سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة كليا، سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تعد من السيارات يابانية المنشأ التابعة لسيارات الهاتشباك، تتميز بحجمها الصغير المدمج ويناسب سعرها المنخفض الكثير من العملاء خاصة أنها من سيارات الكروس أوفر الاقتصادية في استهلاك الوقود، لذلك قد لاقت أعجاب كبير في الوسط السعودي للسيارات. سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة كليا نستعرض معكم أهم مواصفات السيارة وأسعارها المختلفة في أكثر من دولة. مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تتميز سيارة سوزوكي اسبريسو بمحرك مكون من 3 أسطوانات، تقدر سعة المحرك نحو 1000 سي سي.

بمحرك مكون من 3 أسطوانات، تقدر سعة المحرك نحو 1000 سي سي. وتبلغ قوة المحرك 67 حصان، وتصل عدد دوراته في الدقيقة الواحدة حوالي 3500 دورة.

تتسارع السيارة من 0 وحتي 100 كيلو متر في ساعة واحدة في مدة 14.3 ثانية.

تستهلك السيارة وقودا بمعدل 4.9 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر. ؤ

تتوفر سيارة سوزوكي اسبريسو في السوق السعودي بلونين هما الأحمر والبرتقالي فقط.

تتميز السيارة بصندوق خلفي بسعة 239 لتر.

يوجد بها ناقل حركة يعمل يدويا.

يبلغ عزم دوران السيارة 90 نيوتن/ متر.

أقصي سرعة للسيارة هي 150 كيلومتر في الساعة.

وتعمل سوزوكي اسبريسو عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

طول السيارة الكلي 3565 مم، العرض الكلي 1520 مم، الارتفاع 1564 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 180 مم، وطول قاعدة العجلات 2380 مم. مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تحتوي على نظام تثبيت السرعة.

يوجد بها نظام EBD الذي يعمل علي توزيع الفرامل إلكترونيا.

تحتوي علي 4 وسائد هوائية، تقع وسادتين منهم في الجهة الأمامية للسيارة ووسادتين أخيرتين في الجهة الخلفية.

تتميز بحساسات تساعد على الركن الخلفي.

تحتوي علي شاشة ترفيهية.

بها راديو FM.

تحتوي علي منفذ USB.

مزودة بجنوط بمقاس 14 بوصة.

تتميز بمنافذ أمامية تعمل كهربيا.

يوجد بها مكيف للهواء.

تتميز بوجود عدة أنظمة للأمان منها جهاز الإنذار الذي يعمل على حماية السيارة من السرقة.

يوجد بها حزام للأمان.

تحتوي على وسائل ترفيه منها:

منفذ كهربي يعمل بقوة تصل إلى 12 فولت. أسعار سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 في بعض الدول عمر شويل - جدة سيارة محدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة كليا مميزاتها مواصفاتها الفوق الرائعة وأسعارها فى السعودية و مصر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة محدودي الدخل… سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة كليا مميزاتها مواصفاتها الفوق الرائعة وأسعارها فى السعودية و مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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