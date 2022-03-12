نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 الجديدة كليا من عبد اللطيف جميل على خمس سنوات مواصفات جبارة في المقال التالي
تقسيط تويوتا برادو تي إكس 2022 الجديدة كليا أصبح الآن أسهل من ما سبق، حيث لجأت الكثير من المعارض إلى تقديم خدمة التقسيط عند شراء السيارات حتى توفر لجميع الراغبين في شراء الموديلات الحديثة من الحصول عليها بدون دفع المبالغ كاملة، وهذه الخطة الدعائية تتبعها الكثير من الشركات وبالتحديد سيارة تويوتا برادو تي إكس 2022 الجديدة التي تحتوي على مجموعة من المواصفات والإمكانيات المميزة التي تتناسب مع جميع الأشخاص ومحبي القيادة على الطرق السريعة والطرق الوعرة.
عرض التقسيط لسيارة تويوتا برادو تي إكس 2022
- تتمكن من الحصول على سيارة تويوتا الجديدة على 60 شهر، وهذا من خلال دفع مقدم للسيارة في المعرض التي ترغب في الشراء منه.
- حيث تتوفر السيارة في السوق السعودي بداية من سعر يبلغ 143.600 ريال.
- وقد يتم دفع مبلغ مادي كل شهر بقيمة 2.872 ريال سعودي.
- حيث يمكنك اختيار ما يناسبك من الإعلان الموضح بالصورة اختيار الفئة التي تريدها.
إمكانيات سيارة تويوتا برادو تي إكس 2022
السيارة مزودة بالعديد من الإمكانيات والمواصفات التي تجعلها الاختيار الأفضل بين غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق، وقد تتميز بأنها متوفرة ببعض المواصفات المختلفة وهي:
- السيارة مزودة بمحرك قوي تصل قوته إلى 164 حصان وسعته تبلغ أكثر من 2.7 لتر.
- بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على محرك قوته 4 سلندر.
- ومزودة بكشافات مضيئة من جميع النواحي تعمل على تعزيز الرؤية الليلية والضبابية.
- بالإضافة إلى أنها مزودة بصندوق الوقود يبلغ 87 لتر.
- تتمتع السيارة بدوران 246 نيوتن، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أتوماتيكي.
- السيارة من الداخل تحتوي على ست سرعات متنوعة يتمكن القائد من الانتقال بينهم بسهولة للغاية.
- كما أنها مصممة بهيكل خارجي قوي وصلب يساعد في ثبات السيارة على الطريق أثناء القيادة.
- تتميز بالمرونة الكاملة أثناء القيادة حيث توفر إمكانية التبريد وتخفيف الحرارة في فصل الصيف.
- كما أن السيارة تحتوي على مقاعد يتم التحكم فيها بشكل إلكتروني وبالتحديد المقاعد الأمامية.
- السيارة مزودة من الخارج بمرايا تعمل على عكس الرؤية بطريقة واضحة.
- إطارات السيارة مميزة ومصممة بشكل أنيق واحترافي للغاية
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