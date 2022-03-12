تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 الجديدة كليا من عبد اللطيف جميل على خمس سنوات مواصفات جبارة

تقسيط تويوتا برادو تي إكس 2022 الجديدة كليا أصبح الآن أسهل من ما سبق، حيث لجأت الكثير من المعارض إلى تقديم خدمة التقسيط عند شراء السيارات حتى توفر لجميع الراغبين في شراء الموديلات الحديثة من الحصول عليها بدون دفع المبالغ كاملة، وهذه الخطة الدعائية تتبعها الكثير من الشركات وبالتحديد سيارة تويوتا برادو تي إكس 2022 الجديدة التي تحتوي على مجموعة من المواصفات والإمكانيات المميزة التي تتناسب مع جميع الأشخاص ومحبي القيادة على الطرق السريعة والطرق الوعرة.

عرض التقسيط لسيارة تويوتا برادو تي إكس 2022

تتمكن من الحصول على سيارة تويوتا الجديدة على 60 شهر، وهذا من خلال دفع مقدم للسيارة في المعرض التي ترغب في الشراء منه.

حيث تتوفر السيارة في السوق السعودي بداية من سعر يبلغ 143.600 ريال.

وقد يتم دفع مبلغ مادي كل شهر بقيمة 2.872 ريال سعودي.

حيث يمكنك اختيار ما يناسبك من الإعلان الموضح بالصورة اختيار الفئة التي تريدها.

إمكانيات سيارة تويوتا برادو تي إكس 2022

السيارة مزودة بالعديد من الإمكانيات والمواصفات التي تجعلها الاختيار الأفضل بين غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق، وقد تتميز بأنها متوفرة ببعض المواصفات المختلفة وهي: