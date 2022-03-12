نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة لكزس UX2022 وأهم مواصفات السلامة والأمان الخاصة بالسيارة في المقال التالي
تعد السيارة لكزس UX2022 ضمن فئة السيارات الكروس أوفر والتي تعمل بالدفع الرباعي وحصلت على تصنيف جيد في اختبارات مقاومة التصادم من معهد تأمين السلامة، كما حصلت السيارة على خمس نجوك كتصنيف لإختبارات التصادم الجانبي والإنقلاب من معهد التأمين السلامة، وتتمتع السيارة بتصميم داخلي وخارجي متميز ومتطور للغاية فقد جاءت أسطح السيارة مغطاة بالبلاستيك عالي الجودة أو الجلد المبطن، ويتمتع السائق والركاب من قضاء أوقات ممتعة داخل السيارة وذلك لأن مقصورة السيارة الداخلية تعمل على حجب معظم الأصوات مثل الرياح والضوضاء أثناء عملية السير.
مواصفات السيارة لكزس UX2022
تتميز السيارة بالعديد من الوسائل والتقنيات المتطورة التي تمنح السائق والركاب رحلة شيقة وممتعة وسوف نوضح فيما يلي بعض تلك المواصفات:
المواصفات الخارجية
- يوجد بالسيارة في المقدمة مصابيح من الليد منحوتة وحادة ، بالإضافة لوجود شبكة Lexus تزيد من أناقة السيارة وواجهتها.
- زجاج السيارة الخلفي متوفر بشكل مائل بعض الشئ مما يضيف للمظهر الخارجي لمسة جمالية.
- تمتلك السيارة جنوط من المعدن قياسها 18 بوصة كما تتمتع السيارة بمسافة مناسبة لإرتفاعها عن سطح الأرض.
المواصفات الداخلية
- تحتوي السيارة على شاشة قياسها 7 بوصة للترفية وعرض المعلومات، بينما تتوفر في الطرازات العالية بقياس 10.3 بوصة.
- يقوم الصندوق الخلفي للسيارة بإستيعاب قدرة للتحميل تصل إلى 17.1 قدم مكعب ويمكن زيادة تلك المساحة عن طريق طي المقاعد الخلفية للسيارة لسهولة وضع الحقائب واستيعاب حمولة أكبر.
- سعة محرك السيارة هى 2.0 لتر بقوة 169 حصاناً كما يقوم المحرك بالتسارع اللحظي خلال 8.9 ثانية بداية من صفرحتى 100 كم في الساعة.
مواصفات الأمن والسلامة
- تمتلك السيارة نظام يعمل على تنبيه السائق في حالة مغادرة مسار السير الصحيح.
- كما يتوفر بالسيارة نظام يعمل على مساعدة السائق في عملية الركنحيث يتوفر بالسيارة حساسات ركن من الأمام والخلف.
- يوجد بالسيارة نظام تحذير من التعرض لعملية الإصطدام الأمامي، كما يتوفر بالسيارة كاميرا للرؤية الخلفية بوضوح.
سعر السيارة لكزس UX2022
- يبلغ سعر السيارة من الفئة UX 200 PREMIER طراز 2022 في الإمارات حوالي 160.000 درهم إماراتي.
- بينما يبلغ سعر الفئة UX 200 F SPORT PRESTIGE في الإمارات حوالي 175.000 درهم إمارتي.
- يبلغ سعر السيارة فئة UX AA إصدار 2022 في السعودية حوالي 173.650 ريال سعودي.
- يبلغ سعر السيارة في الكويت فئة UX 200 LUXURY لإصدار 2022 حوالي 15.100 دينار كويتي.
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