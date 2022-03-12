القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، سيارة تويوتا اف جي كروزر من السيارات القوية والتي تعد متحملة لمشاق ومصاعب أي كريق غير ممهد، ومن خلال ما يلي نوضح في مراجعة شاملة عن السيارة أهم ما تتمتع به من مواصفات حيث أن كل شخص مقبل على الشراء لسيارة جديدة أيا كان نوعها يحتاج لمعرفة كل المعلومات التي تتعلق بها حيث تعد السيارة من نوع إف جي كروزر ممتلكة للعديد من المواصفات والتجهيزات التي تجعلها من بين السيارات القوية التي من الممكن أن تجتاز مشاق الطريق لما يتوفر فيها من تجهيزات ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن السيارة مع بيان تكلفة شرائها بالسوق المحلية.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة تويوتا من نوع اف جي كروزر تعتبر من بين أقوى أنواع السيارات التي تتمتع بعدد من المواصفات والتي تزيد من كفاءة عمل السيارة، والتي تتمتع بالكثير من المميزات والتي نذكر منها ما يأتي، ومن الممكن أن تتم القيادة للسيارة على الطريق الوعر أو بأي زوايا أو منعرجات وهذا ما يكون من خلال تصميمها القوي وكفاءة أداء مكوناتها المتميزة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المواصفات:

مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة من أهم ما يتعلق بوصفها وخصائصها ما يلي:

المحرك من النوع ثلاثي الاسطوانة.

قوة المحرك تصل لنحو سبعة وسبعين حصان.

عزم دوران محركها حوالي مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

تمتلك السيارة جنوط العجلات المصنوع من خام الألومنيوم بالمقاس ستة وعشر بوصة.

الناقل الخاص بالحركة من النوع الأوتوماتيكي.

تعد السيارة ممتلكة المقصورة مريحة ومتسعة.

أهم التجهيزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة تمتلك التجهيزات الأفضل والتي من أهمها ما يلي:

السيارة تمتلك النظام الأفضل للكبح وفقا لخاصية إي بي دي الموزعة للفرامل.

الإير باج متوفرة بالسيارة للحماية من التصادم.

متواجد بالسيارة شاشة من نوع تاتش، تتواجد بها أيضا منفذ لليو إس بي.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تتوفر السيارة بجميع معارض المملكة السعودية بسعر بداية من مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي.