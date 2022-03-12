نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتحدث عنهما من خلال ما يأتي حيث أن السيارة من موديل ميتسوبيشي باجيرو تعتبر من الشاحنات التي تمتلك نظام عمل قوي وقدرة تشغيل عالية ترجع لما تمتلكه من المواصفات والمكونات التي تتعلق بميكانيكا السيارة، والتي تتيح أفضل أنماط القيادة لمن يقود السيارة، ومن خلال ما يأتي نوضح كل المواصفات التي تتعلق بالسيارة من هذا النوع المتميز، مع ذكر تكلفة شراء السيارة من تلك الماركة الشهيرة.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

الأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهم ما يجب أن تكون على دراية تامة به قبل الشراء للسيارة حيث أنها تمتلك عدد من المواصفات التي تجعلها متفردة بخصائص ومميزات تخصها، وتجعلها قادرة على العبور لمختلف الطرق الوعرة، والعبور السريع من أدق المنعرجات والزوايا بفضل الثبات العابي للسيارة على الطريق فضلا عن المميزات والمواصفات الآتية:

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهمها ما يلي في الفقرة القادمة:

السيارة تمتلك المحرك بالسعة ثلاثة آلاف ونصف سي سي.

المتوسط من الاستهلاك لطاقة الوقود المشغل للسيارة تسعة ونصف لتر.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيكي.

الصندوق الخاص بالأمتعة سعته تصل لنحو ألف مائة وعشرين لتر.

أهم تجهيزات السيارة ميتسوبيشي باجيرو

العديد من التجهيزات التي تتواجد في تلك السيارة ومن أهمها ما يلي في النقاط الآتية:

السيارة تعد أقوى السيارات من حيث الهيكل المعدني القوي المقاوم للطرق الوعرة.

تمتلك السيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق، والفرامل تعمل بنظام الكبح إي بي إس كما أنها تعمل وفق النظام إي بي دي الموزع بشكل جيد للفرامل إلكترونيا.

المقاعد في السيارة عددها سبعة.

أهم مميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

المكيف يعمل في السيارة بالريموت.

يتوفر الكاميرا من الخلف بالسيارة.

يتواجد في السيارة شاشة تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

متواجد في السيارة المنفذ يو إس بي ومنفذ أي يو إكس.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر الخاص بالسيارة بمعارض الجمهورية يصل لنحو مليون ومائة ألف جنيه مصري، بينما السعر لها على المستوى المحلي بالمملكة السعودية يصل لنحو ثلاثمئة ألف ريال سعودي، وعلى حسب التجهيزات في السيارة تكون تكلفة شرائها.