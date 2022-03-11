نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل..ب 700ريال أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 60 شهر بمميزات ومواصفات ولا في الأحلام في المقال التالي

ب 700ريال أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 60 شهر بمميزات ومواصفات ولا في الأحلام، أتاحت شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط رائع لسيارة كيا سبورتاج 2022 التي تتميز بمواصفات جبارة من حيث الشكل الخارجي والأداء الذي جعلها من السيارات التي زاد الإقبال علي شرائها والبحث عن عروض لتقسيطها، ولمعرفة تفاصيل عرض تقسيط كيا سبورتاج 2022 وأهم إمكانياتها يرجي متابعة القراءة. ب 700ريال أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج في مدة 60 شهر يمكن تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بقسط يسدد شهريا بقيمة 700 ريال.

يشترط علي العميل المتقدم لتقسيط السيارة أن يبلغ صافي دخله الشهري 10000 ريال.

قيمة الدفعة الأولي تقدر بنحو 58.003 ريال، بينما الدفعة الأخيرة 33.950 ريال.

سعر السيارة عند شرائها 84.350 ريال، وعند تقسيطها بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة يقدر سعرها بنحو 137.312 ريال. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تتميز السيارة بالقوة والصلابة التي تؤهلها للسير علي الطرق الصعبة والمرتفعات والمناطق الجبلية لقوة هيكلها الخارجي الذي يقاوم الصدمات.

يعمل محرك السيارة عن طريق تقنية رباعي الأسطوانات، وتقدر سعة المحرك ب 1.07 لتر.

كيا سبورتاج مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يعمل من 6 حركات، وتقدر قوة المحرك بنحو 140 حصان.

المحرك الثالث للسيارة هجين بقوة تقدر بنحو 169 كيلو وات، ويتميز بسعة جيدة تصل إلى 1.6 لتر.

تحتوي علي وسائل ترفيه عديدة مثل شاشة اللمس التي تتعلق بالعدادات.

معدل استهلاك السيارة للوقود يقدر بنحو 6.5 لتر، وتبلغ سرعتها القصوى في خلال 12 ثانية فقط.

تأتي بهيكل مصمم خصيصا للسير علي المنحنيات حيث يتميز بالصلابة التي تجعل القيادة بها علي الطرق الوعرة سلسة ومريحة.

محرك كيا سبورتاج 2022 يأتي من نوع التربو المتميز بقوته الكبيرة، ثم أن مساحة السيارة الداخلية جيدة تتسع لعدد من الركاب.

نظام سمارت أحد أنظمة القيادة المتوفرة في السيارة، كما أنها مزودة بتقنية كومفورت. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 تأتي كيا سبورتاج بناقل حركة يدوي، كما تعمل بواسطة محرك تقدر قوته بنحو 177 حصان وسعة 1.7 لتر.

المحرك يعمل بواسطة 7 سرعات مختلفة، وتتميز السيارة بمساحة داخلية كبيرة يمكن استغلالها في تخزين الأمتعة.

تحتوي السيارة علي نظام الفرامل المانعة للانغلاق وهو أحد أنظمة الأمان التي تميزها. عمر شويل - جدة عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل..ب 700ريال أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 60 شهر بمميزات ومواصفات ولا في الأحلام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل..ب 700ريال أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 60 شهر بمميزات ومواصفات ولا في الأحلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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