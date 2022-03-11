نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة الصناعة الأمريكية في معارض السعودية.. مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022 التنافسية وأسعارها الخيالية في المقال التالي
سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 إحدى سيارات SUV متعددة الاستخدامات، والتي نالت على انتشار كبير لدى فئة كبيرة من المستهلكين في السوق المصري والعربي، ولديها أربعة فئات مختلفة من حيث التجهيزات والأسعار، لذلك نستعرض لكم من خلال موقعنا مواصفاتها وأهم المميزات الداخلية والخارجية، كما نوفر لكم أسعار السيارة بجميع فئاتها بالمملكة العربية السعودية.
سيارة شيفروليه كابتيفا 2022
تأتي شيفروليه كابتيفا الجديدة لتحدد مفاهيم المركبات المتقدمة متعددة الاستخدامات، بالإضافة للمظهر العصري والمساحة الرحبة التي تسع الكثير، فتتوفر السيارة بخمسة أو سبع مقاعد للأشخاص، ولديها الكثير من المزايا التكنولوجية المريحة وكذلك أنظمة الأمان التي ستمنح مستخدميها أروع الأوقات خلال جميع الرحلات.
مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022
- تأتي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بسعة محرك 1500 سي سي.
- وكذلك قوة حصانية 148 حصان.
- وتقدر سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.
- وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/متر.
- وتتسارع السيارة من نقطة الصفر حتى 100 كم في وقت زمني 13.2 ثانية.
- ونظام الدفع لديها أمامي وناقل الحركة أوتوماتيكي.
- ويقدر سعة خزان الوقود للسيارة 52 لتر.
- كما أن استهلاك السيارة للوقود لكل 100 كم بحوالي 9.8 لتر.
- والجنوط 17 بوصة سبور وناقل حركة أوتوماتيك CVT.
وسائل الأمان في سيارة شيفروليه كابتيفا 2022
- تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS.
- بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق.
- كما بها نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.
- وقفل مركزي سنترلوك للأبواب.
- بينما تحتوي على وسائد هوائية للمقعد الأمامي.
- وبرنامج التوازن الإلكتروني.
- وكذلك ريموت كنترول لفتح الأبواب والشنطة.
- ولديها حساسات ركن خلفية.
- وكاميرا خلفية ونظام مساعدة صعود المرتفعات.
- وأيضاً توزيع إلكتروني للفرامل EBD.
مزايا شيفروليه كابتيفا 2022 الداخلية والخارجية
- تحتوي شيفروليه كابتيفا 2022 على مصابيح أمامية وخلفية ليد وكذلك مصابيح ضباب خلفية.
- كما بها مرايا جانبية إلكترونية وكهربائية.
- وبها مساحات خلفية وقضبان سقف وعجلة قيادة من الجلد.
- بينما بها عجلة قيادة قابلة للإمالة ومكيف هواء يدوي.
- وكذلك فتحات تكييف خلفية.
- وحامل أكواب وتعديل مقعد السائق في ستة اتجاهات يدوياً.
أسعار شيفروليه كابتيفا 2022 في السعودية
وطرحت سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 في المملكة العربية السعودية بطرازات مختلفة منها ما يلـــــــــي:
- أولاً سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS جاءت بمبلغ 67,380 ريال سعودي.
- أما سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LT فجاءت بمبلغ 73,750 ريال سعودي.
- كما أن سعر سيارة شيفروليه كابتيفا بريمير 2022 جاءت بمبلغ 79,790 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة الصناعة الأمريكية في معارض السعودية.. مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022 التنافسية وأسعارها الخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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