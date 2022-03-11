ملكة الصناعة الأمريكية في معارض السعودية.. مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022 التنافسية وأسعارها الخيالية

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 إحدى سيارات SUV متعددة الاستخدامات، والتي نالت على انتشار كبير لدى فئة كبيرة من المستهلكين في السوق المصري والعربي، ولديها أربعة فئات مختلفة من حيث التجهيزات والأسعار، لذلك نستعرض لكم من خلال موقعنا مواصفاتها وأهم المميزات الداخلية والخارجية، كما نوفر لكم أسعار السيارة بجميع فئاتها بالمملكة العربية السعودية.

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022

تأتي شيفروليه كابتيفا الجديدة لتحدد مفاهيم المركبات المتقدمة متعددة الاستخدامات، بالإضافة للمظهر العصري والمساحة الرحبة التي تسع الكثير، فتتوفر السيارة بخمسة أو سبع مقاعد للأشخاص، ولديها الكثير من المزايا التكنولوجية المريحة وكذلك أنظمة الأمان التي ستمنح مستخدميها أروع الأوقات خلال جميع الرحلات.

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022

تأتي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بسعة محرك 1500 سي سي.

وكذلك قوة حصانية 148 حصان.

وتقدر سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/متر.

وتتسارع السيارة من نقطة الصفر حتى 100 كم في وقت زمني 13.2 ثانية.

ونظام الدفع لديها أمامي وناقل الحركة أوتوماتيكي.

ويقدر سعة خزان الوقود للسيارة 52 لتر.

كما أن استهلاك السيارة للوقود لكل 100 كم بحوالي 9.8 لتر.

والجنوط 17 بوصة سبور وناقل حركة أوتوماتيك CVT.

وسائل الأمان في سيارة شيفروليه كابتيفا 2022

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS.

بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق.

كما بها نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

وقفل مركزي سنترلوك للأبواب.

بينما تحتوي على وسائد هوائية للمقعد الأمامي.

وبرنامج التوازن الإلكتروني.

وكذلك ريموت كنترول لفتح الأبواب والشنطة.

ولديها حساسات ركن خلفية.

وكاميرا خلفية ونظام مساعدة صعود المرتفعات.

وأيضاً توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

مزايا شيفروليه كابتيفا 2022 الداخلية والخارجية

تحتوي شيفروليه كابتيفا 2022 على مصابيح أمامية وخلفية ليد وكذلك مصابيح ضباب خلفية.

كما بها مرايا جانبية إلكترونية وكهربائية.

وبها مساحات خلفية وقضبان سقف وعجلة قيادة من الجلد.

بينما بها عجلة قيادة قابلة للإمالة ومكيف هواء يدوي.

وكذلك فتحات تكييف خلفية.

وحامل أكواب وتعديل مقعد السائق في ستة اتجاهات يدوياً.

أسعار شيفروليه كابتيفا 2022 في السعودية

وطرحت سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 في المملكة العربية السعودية بطرازات مختلفة منها ما يلـــــــــي: