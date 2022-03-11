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عمر شويل - جدة سيارات للتقبيل بأقل قسط شهري وبدون مقابل لنقل الملكية، توفرت للتنازل سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2021 فل أوبشن وعدادها عشرة آلاف كيلو متر، محرك اقتصادي 3 اسطوانات حجمه 1.5 لتر وناقل الحركة أوتوماتيكي، السيارة بحالة الوكالة وبها فرش جلد وحماية ارضية ونانو للجسم بالكامل بالاضافة إلى حماية واجهة وعازل حراري. تتميز تلك الفئة بحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، فتحة سقف وجنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وغيرها من المميزات. السيارة للتقبيل بدون رسوم عبر بنك الرياض وقيمة القسط الشهري 1375 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 10 أقساط وقيمة الدفعة الأخيرة 38 ألف ريال قابلة للتقسيط وقيمة السداد المبكر 87 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل بأقل قسط شهري

تتوفر للتنازل بدون مقابل جيلي أزكارا دبل موديل 2021 بحالة الوكالة وعدادها 28 ألف كيلو متر، ماكينة 3 اسطوانات بحجم 1.5 لتر تولد قوة مقدارها 187 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي ونظام الحركة أوتوماتيكي. تتميز السيارة العائلية بحساسات أمامية وخلفية، مقاعد جلد باللون الأحمر وفتحة سقف بانوراما، نظام أمان ونظام ذكي لتثبيت السرعة، مكيف متعدد المناطق، جنوط مقاس 18 إنش، إضاءات ليد و كاميرا 360 درجة. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط وقيمة القسط الشهري 1890 ريال، عدد الأقساط المتبقة 44 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 20 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل عبر البنك الأهلي سيارة شانجان موديل 2021 فئة CS75، ماكينة رباعية الاسطوانات بحجم 1800 سي سي تولد قوة تعادل 174 حصان، نظام أوتوماتيكي لنقل الحركة والعداد 25 ألف كيلو متر. السيارة بها مواصفات فل أوبشن وتتميز بمقاعد جلد مع إمكانية التحكم بوضعية كرسي السائق كهربائياً، نظام المساعدة على صعود ونزول المنحدرات، جنوط مقاس 19 إنش، مثبت سرعة، أنوار ليد وكشافات ضباب أمامية وخلفية، حساسات أمامية وخلفية وأربع كاميرات 360 درجة، شاشة 10 إنش باللمس وفتحة سقف. السيارة للتنازل بدون مقابل وقيمة القسط الشهري للسيارة 1335 ريال، تم سداد الدفعة الأولى وأقساط عام كامل، مبلغ الدفعة الأخيرة 27 ألف و669 ريال والسداد المبكر 75 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

وتوفرت ضمن آخر عروضنا الليلة سيارة هيونداي ازيرا 2021 للتقبيل بدون شروط، ماكينة ضخمة سداسية الاسطوانات حجمها 3500 سي سي وتولد قوة 290 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي والعداد 53 ألف كيلو متر والسيارة بدون ملاحظات. تتميز برادار امامي، جميع الأنوار الخارجيه والداخلية LED، مكيف لمس اوتو، شنطة كهربائيه ذكية وأربع كاميرات محيطية، شاشه وسطيّه 12 إنش تدعم نظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، قياده شبه ذاتية مع إمكانية تحديد المسار وتنبيه الخروج عن المسار وتنبيه قبل التصادم. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل عن طريق البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 2323 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 51 قسط.