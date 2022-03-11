نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 37 ألف ريال أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021 بمواصفات ومميزات عاليه في المقال التالي
37 ألف ريال أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021، تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا لامتلاك أحدث السيارات الموجودة في الأسواق العالمية بمختلف الماركات ولكن يظل السعر هو أول ما يبحث عنه العميل قبل شراء أي سيارة وقد قامت كثير من الشركات بخفض بعض أسعار السيارات حتى تكون متاحة إلى كل من يرغب في الحصول على سيارة ولكن لا يملك المال الكافي.
37 ألف ريال أرخص وأحدث السيارات الحديثة
سوف نقدم لكم أكثر من نوع من السيارات الحديثة الرخيصة في السعودية
سيارة هيونداي جراند I10 موديل 2021 في السعودية
وتحتوي السيارة على العديد من المميزات والمواصفات إلى جانب سعرها المتميز ومن هذه المواصفات:
- تتوفر السيارة داخل السوق السعودي بسعر يبلغ 54 ألف ريال سعودي، ولذلك تعتبر السيارة من السيارات الرخيصة في السعودية.
- تعمل السيارة بمحرك تبلغ سعته 1200 وتحتوي على محرك رباعي الأسطوانات.
- أقصى عزم دوران السيارة حوالي 114 نيوتن لكل متر.
- يعمل محرك السيارة بقوة 83 حصان.
- تستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر في غضون 15.4 ثانية.
سيارة ميتسوبيشي Space Star 2021 في السعودية
- تتراوح أسعار السيارة داخل السعودية من 37.400 ألف ريال إلى 50.453 ريال سعودي، وهي من أرخص السيارات في السعودية .
- تبلغ أبعاد السيارة في الطول 3795 ملليمتر والعرض 1665 ملليمتر.
- تبلغ سعة المحرك 1200 سي سي ويعمل باستخدام 3 سلندر.
- ينتج المحرك قوة مقدارها 78 حصان وأقصى عزم دوران له 106 نيوتن لكل متر.
- يعمل ناقل الحركة داخل السيارة أوتوماتيكيا.
سيارة هوندا سيتي 2021 في الأسعودية
- تختلف أسعار السيارة داخل شركات تجارة السيارات حيثُ تتراوح من 55.200 ألف ريال حتى 72.220 ريال سعودي.
- تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات.
- تصل سعة المحرك إلى 1500 سي سي وقوته 119 حصان.
- تبلغ سرعة السيارة إلى 190 كيلومتر خلال الساعة حيثُ تستطيع أن تصل إلى 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية فقط.
سيارة رينو داستر 2021 في السعودية
- تتوفر السيارة بسعر بين 44.275 ريال حتى 49.450 ألف ريال سعودي، وبالتالي هي من السيارات الرخيصة في السعودية .
- تعمل السيارة باستخدام محرك سعته 1500 سي سي وله 4 سلندر.
- تبلغ قوة المحرك 110 حصان وأقصى عزم دوران السيارة يصل إلى 145 نيوتن لكل متر.
سيارة رينو داستر 2021 في السعودية
- تم عمل السيارة بفئة واحدة فقط يبلغ سعرها داخل المملكة 59.290 ألف ريال سعودي.
- سعة السيارة 2000 سي سي والمحرك بها رباعي الأسطوانات.
- تستطيع الوصول إلى 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية.
- تبلغ قوة المحرك 135 حصان.
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