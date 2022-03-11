سيارة دودج دورانجو 2021 Dodge Durango قيادة ممتعة وتقنيات متطورة

سيارة دودج دورانجو 2021 Dodge Durango من السيارات العائلية الرائعة، تعمل بالدفع الرباعي وتحتوي على تقنيات متطورة وأدائها على الطريق قوي ومميز للغاية، وتم إصدارها بتحسينات وإمكانيات وتحديثات مميزة سوف نتناولها في هذا المقال، كما سوف نذكر مميزاتها وتصميمها الداخلي والخارجي ومعايير الأمن والسلامة فيها والمواصفات الميكانيكية وسعرها في العديد من الدول.

سيارة دودج دورانجو 2021 Dodge Durango

إذا كنت تريد الاستمتاع بقيادة ممتعة يمكنك شراء سيارة Dodge Durango التي تتميز بالتصميم الخارجي الرائع، ومنها العديد من الطرازات، مقاس العجلات بها يبلغ 18 بوصة، تقدم ثبات رائعة على الطرقات، مصابيح اليد تزين الجزء الخلفي والأمامي منها وهو يعطيها مظهر مميز.

دودج دورانجو فخمة ومريحة، المقصورة الداخلية تتمتع بتجهيزات وتقنيات حديثا وتدعم البلوتوث والواي فاي ويمكن التحكم بها ببساطة.

يمكنك الاستمتاع بوسائل الترفيه المتطورة فيها، حيث تدعم أنظمة الأندرويد والأبل كار بلاي وتحتوي على مصباح في الصندوق الخلفي ويوجد مقاعد في الصف الثاني والثالث يمكن طيها.

المحرك له 6 اسطوانات وتبلغ سعته 3.6 لتر وقوته تصل لحوالي 295 حصان، بينما عزم الدوران بها 353 نيوتن لكل متر.

قوة السحب لها حوالي 6200 رطل وتستطيع الاستمتاع بثباتها على الطريق.

مواصفات دودج دورانجو 2021 الداخلية

تحتوي سيارة Dodge على شاشة الترفيه تعمل باللمس مقاسها يبلغ 8 بوصة ويوجد شاشات للمقاعد الخلفية ولوحة عدادات مميزة تعرض جميع المعلومات لسائق السيارة، المساحة الداخلية لها فسيحة، وعلى درجة عالية من الجودة ويصل عدد الراكب إلى سبعة وتحتوي على إمكانية التعديل الكهربي وبها تقنية التبريد والتسخين لمزيد من الرفاهية والراحة.

معايير الأمن والسلامة

تحتوي سيارة دودج دورانج 2021 على تقنيات مختلفة ومتعددة لحماية السائق وبها خاصية منع الانزلاق التلقائي التي تعمل في حالة الطوارئ والحوادث، كما يوجد بها نظام تثبيت السرعة ونظام يمكن من خلاله حفظ السيارة في مسار ثابت، يوجد بها أنظمة رؤية النقاط العمياء التي تسهل على سائق عملية القيادة، ونظام الفرامل المانع للانزلاق بالاضافة إلى مميزات للأمان مختلفة أخرى.

قوء أداء 2021 Dodge Durango

بالنسبة للمحرك من طراز R/T فهو ثماني الأسطوانات تبلغ سعته 5.7 لتر وقوته 360 حصان بينما عزم الدوران له حوالي 528 نيوتن على المتر.

محرك السيارة من طراز SRT ثماني الاسطوانات وسعته تبلغ 6.4 لتر وقوته 475 حصان بينما عزم دوران له يبلغ 636 نيوتن على ونفس الطراز ويوجد منها هيكل قوى بمحرك 8 اسطوانات سوبر تشارج وهو على شكل حرف v وبنفس سعة الوقود بينما قوته تبلغ 410 حصان فقط وعزم الدوران له 874 نيوتن على المتر.

تتسارع من السكون لتصل إلى سرعة ال 100 كيلومتر خلال 7.4 ثانية ليست الأسرع، لكنها ماتزال جيدة.

بالنسبة لاستهلاك الوقود فهو يبلغ 8 كيلومتر لكل لتر في المدينة، و 11 كيلو متر لكل لتر على الطريق السريع.

سعر سيارة dodge Durango 2021