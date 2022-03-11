نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الجديدة في السعودية في المقال التالي
مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 تتميز بمواصفات تجعلها مميزة بالنسبة للكثير من حيث المساحة والأسعار وكذلك الألوان وقوه الماتور،هناك نظام معلومات مميز في السيارة، مما يسمح بالتحكم به، مثل الشاشة التي تعمل بنظام اللمس، وهناك مجموعة من الأزرار المتواجدة في السيارة أيضًا بحيث تسمح لقائدها بالتبديل بسرعة قياسية، تشهد سيارة هيونداي كونا 2022، إقبالا واسعًا في المملكة العربية السعودية، وذلك منذ طرحها في الأسواق، تتميز السيارة الجديدة من هيونداي بخطوط تصميم سهله ومندمجه تعبر عن الأداء المذهل المفعم بالفخامة والأناقة، حيث أطلقت شركة هيونداي الكورية، السيارة الجديدة بإمكانيات عالية، استطاعت في خلال وقت قصير منافسة الشركات الكبري في عالم السيارات كسيارة bmw وشيفرولية وغيرها، وتسعى أسواق السيارات في المملكة إلى التطوير دائما بأفضل واعلي الماركات لتناسب جميع الأذواق، حيث ان السيارة لاغني عنها في المملكة حيث التنقل والسفر وتوفير للازدحام في الموصلات العامة.
مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022
- احتوائها علي فتحة سقف بانورامية علي طول السيارة باللون الأسود.
- ثم يتوافر بها نظام الكبح الآلي وكاميرا الرجوع للخلف.
- تكون من 4 أسطوانات بسعة 2 لتر، وبقوة 280 حصان.
- ثم يكون ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات وبدفع أمامي للعجلات.
- نظام مراقبة ضغط هواء الاطارات (TPMS).
- ثم يكون وضع شعار العلامة التجارية على غطاء المحرك بدلاً من وضعه في منتصف الشبك الأمامي، بالإضافة.
- نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) ومثبت السرعة التكيفي (ACC).
- ثم تتميز بنظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS)
- استهلاك الوقود يقدر معدل استهلاك الوقود بـ 12.5 كم/ لتر.
- ثم يكون التصميم الخارجي للسيارة فهي صغيرة الحجم بتصميم مريح وجذاب.
- مقصورة كونا متسعه لـ 5 أشخاص بالغين مع وجود مقاعد أمامية وخلفية ذات تصميم مريح للغاية.
- ثم يتوفر نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS).
- نظام المساعدة للحفاظ على المسار (LKA) ونظام مراقبة انتباه السائق.
- إعادة تصميم شاشة العدادات الرقمية قياس 7 بوصة وقد تم دعمها بتطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
أسعار سيارة هيونداي كونا 2022
السيارة هيونداي كونا 2022 في الأسواق السعودية بـ 3 فئات، وهم:
- هيونداي كونا سمارت 2022 بسعر 91,925 ريال سعودي .
- هيونداي كونا التميت 2022 بسعر 118,950 ريال سعودي.
- سيارة هيونداي كونا ان لاين 2022 بسعر 156,900 ريال سعودي.
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