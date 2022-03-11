نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023 الجديدة التي ستنافس BMW وبورش وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023 ، عربة Supra تعتبر من إحدى أقوى السيارات الكوبية التي تعتبر من أوائل تشكيلات سيارات Toyota الجديدة في عام ٢٠٢٣ وتعتبر من أجمل البدايات في تلك التشكيلة كما أنها تتميز على الوجه الآخر أنها مخصصة للشباب بشكل أكبر لذلك يهتم بها فئة الشباب خاصةً في السعودية على وجه الخصوص كما أن العربة تتنافس مع العديد من السيارات بالإضافة إلى سعرها الخرافي ومميزاتها العصرية ومميزات المحركات المختلفة والطرازات العديدة من العربة وليس ذلك فقط بل أيضاً عيوب العربة لكي نحيطك علماً بكل جوانب العربة ولذلك سوف نستعرض معكم كل ذلك رواد موقع ثقفني في تلك المقالة فتابعونا.

مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023

سيارة Toyota Supra تعتبر من أقوي السيارات الرياضية في التشكيلة الجديدة كما ذكرنا سلفاً. وهي من السيارات التي تنافس مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية. مثل سيارة بورش وسيارة BMW . وسيارة فورد موستانج. وغيرهم من السيارات.

توفر سيارة تويوتا سوبرا 2023 تجربة قيادة مختلفة. بصرف النظر عن التجربة الرياضية المميزة للقيادة. فتتمتع مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023 بأربع أسطوانات يساعدوها على التوجيه الأفضل. كما تجمع السيارة بين إطاراتها القوية. بالإضافة إلى المحرك الممتلئ بالحيوية. كما أنها تتميز بالسعر المنخفض. وكل ذلك يميز السيارة.

ولكن سيارة تويوتا سوبرا 2023 صاحبة الـ6 أسطوانات. فسوف تحصل على تعليق متكيف للقيادة بدقة أكثر. بالإضافة إلى أنه هناك فاعلية أكثر في هذا النموذج. حيث تتمتع سيارة Toyota بقوة كافية لكي تحقق التجربة الممتعة من القيادة بشكل كامل. ولكن كن حريصاً عزيزي القارئ.

Toyota Supra

مميزات سيارة Toyota Supra هي التي سنستعرضها في تلك الفقرة فمن مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023 هي :

أداء محركات السيارة قوي.

كما أن بها خاصية العزل القوي للأصوات الخارجية.

كذلك التصميم الجذاب الخارجي لسيارة تويوتا الأكثر جاذبية.

كما أن السيارة لها معدل اتساع عالي.

السيارة تتميز بمتعة القيادة.

الشاحن التوربيني بقوة 6 سلندر.

كذلك السيارة تتميز بمعالجة رائعة.

وأخيراً سيارة Toyota supra تتميز بحرصها على السلامة.

2023 Toyota Supra Specs

كما أطلعناكم في الفقرة الأولى عن المحركات بشكل موجز. نطلعكم الآن على مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023 بالتفصيل فتابعونا :

المحرك الأول :

تمتلك محرك 2 لتر.

كما أن بها 4 أسطوانات.

كذلك ينتج المحرك قوة تقدر بــ225 حصان.

عزم دوران السيارة 400 نيوتن/ متر.

كذلك تمتلك السيارة نظام دفع خلفي.

بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي.

استهلاك وقود السيارة هو 6 لتر لكل 100 كم.

سرعة السيارة القصوى 250 كم لكل ساعة.

معدل تسارع السيارة 5.2 ثانية لكي تصل لسرعة 100 كم من الثبات.

المحرك الثاني :

و مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023 بطرازها الآخر :

تمتلك محرك بسعة 3 لتر.

كما أن بها 6 أسطوانات.

كذلك ينتج المحرك قوة تقدر بــ382 حصان.

عزم دوران السيارة 500 نيوتن/ متر.

كذلك تمتلك السيارة نظام دفع خلفي.

بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي.

استهلاك وقود السيارة هو 7.2 لتر لكل 100 كم.

سرعة السيارة القصوى 250 كم لكل ساعة.

معدل تسارع السيارة 4.1 ثانية لكي تصل لسرعة 100 كم من الثبات.

جدير بالذكر أن سيارة Toyota Supra بها عدد 2 مقاعد.

toyota supra review

نظراً لمصداقية الموقع فنحن نعرض لكم أيضاً عيوب سيارة تويوتا سوبرا 2023 وهي :

سقف السيارة منخفض.

كذلك السيارة ليس بها كثير من الارتفاع.

السيارة بها مساحة داخلية ضيقة.

الكثير من اهتزازات القيادة.

السيارة ليس بها ناقل يدوي.

كما أن مساحة صندوق السيارة محدودة.

سوبرا ٢٠٢٣ وأنظمة الأمان فيها

أما بالنسبة لأبعاد سيارة Toyota Supra فهي :

طول السيارة : 4379 مم.

أما عرضها فيبلغ : 1854 مم.

أما الأرتفاع : 1299 مم.

وأخيراً قاعدة العجلات : 2470 مم.

وبالنسبة لنظام الأمان في مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2023 فهي :

نظام الكبح التلقائي في السيارة.

مساعدة التوجيه ومغادرة المسار.

عوارض أوتوماتيكية عالية.

كذلك مراقبة النقاط العمياء. وغيرها من المميزات المختلفة في Toyota Supra.

Toyota وأنظمة الترفيه فيها

كل سيارات Toyota Supra تأتي بالشكل القياسي بــ :

شاشة معلومات وترفيه كبيرة بمقاس 8.8 بوصة.

تويوتا سوبرا 2023 تتميز أنه بها خيار Apple CarPlay اللاسلكي.

تتميز أنه بها خيار Apple CarPlay اللاسلكي. نظام JBL بسعة 12 مكبر.

شاشة ملونة على الزجاج الأمامي.

سعر سيارة تويوتا سوبرا 2023 في السعودية

تأتي سيارة Toyota supra في السعودية بشكلها الجديد بسعرين :