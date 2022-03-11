السيارة الفخمة... سيارة تويوتا روميون 2022 بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة

سيارة تويوتا روميون 2022 بمواصفاتها، تعتبر سيارة تويوتا روميون من بين السيارات العائلية لموديل 2022، نظراً لأنها تضم مساحة داخلية كبيرة للغاية، وتعتبر من أحدث السيارات الموجودة بالسوق المصري، حيث أنه في الوقت الحالي يضم مجموعة متنوعة من التجهيزات المتنوعة من حيث الفئة، وقد قامت شركة تويوتا بمصر سيارة روميون لموديل 2022 لفئتين مختلفتين من حيث التجهيزات والتصميم والمزايا بأفضل الأسعار التي تكون مناسبة لجميع الفئات.

سيارة تويوتا روميون 2022 بمواصفاتها

هذه السيارة تتمتع بالعديد من تقنيات الحماية، بالإضافة لاحتوائها على أنظمة ترفيهية متنوعة والتحكم بإضافة منظومة فنية قياسية.

مع توفير تصميم خارجي كبير بشكل نسبي، وهذا يقوم بعكس المساحة الداخلية للسيارة.

وتأتي السيارة بمحرك بسعة 4 سلندر بقوة 1500 سي سي يتمكن من إنتاج 103 حصان.

كما أن السيارة فرامل مانعة للانغلاق، وتدعم برنامج التوزيع الإلكتروني، إلى جانب تقنية دعم المكابح

مع وجود حساسات ركن خلفية لسهولة الركن والاصطفاف.

يوجد بالسيارة كاميرا خلفية تقوم بدعم قائد المركبة، مع توفير مرأيات جانبية كهربائية.

فضلاً عن النظام الذي يقوم بالحماية ضد السرقة بالإضافة لمنظومة الأمان لوجود الوسائد الهوائية.

يوجد بالسيارة جنوط رياضية بسعة 15 بوصة، مع توفير مصابيح أمامية حادة.

وجود شبكة هوائية لها فتحات هوائية كثيرة، كما أنها بالدخل يوجد بها 4 زجاج تعمل بالكهرباء.

المقود الخاص بالحركة متعدد الاستخدامات، مع وجود شاشة ملونة تعمل بتقنية اللمس

وذات قياس يبلغ نحو 7 بوصة وزر خاص بالتفعيل وإيقاف المحرك مع توفير تقنية النظام الصوتي والترفيهي.

مميزات سيارة تويوتا روميون 2022

سيارة تويوتا روميون تتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي ينتج عنه قوة 103 حصان.

تتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي ينتج عنه قوة 103 حصان. وذات عزم دوران يبلغ نحو 138 نيوتن لمل متر.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يعمل نحو 4 سرعات تعمل بتقنية الدفع الأمامي.

السرعة القصوى للسيارة تبلغ نحو 175 كيلو متر بالساعة، وهذا يوفر إمكانية إطلاق السيارة بداية من نقطة السكون لتصل لسرعة 100 كيلو متر خلال الساعة

وأثناء فترة زمنية بسيطة لمدة تصل حتى 13.5 ثانية.

سعر سيارة تويوتا روميون 2022

الفئة الأولى للسيارة تبلغ نحو 280.000 جنيه مصري، أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية يبلغ نحو 310,000 جنيه مصري.