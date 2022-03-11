الفخامة والآمان.. ميتسوبيشي باجيرو 2022 بمواصفاتها التنافسية وأسعارها الخيالية في السعودية ومصر

سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 التي أطلقتها الشركة اليابانية Mitsubishi الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، والتي تعد المنافس الول لسيارة تويوتا لاندكروزر برادو، كما أنهم تقريبا من نفس الفئة السعرية، وقد تشتهر السيارات الرياضية بالشعبية الكبيرة في الوطن العربي، وخصوصاً في دول الخليج، ونستعرض لكم اليوم مواصفات أحدث سيارة للعام ميتسوبيشي باجيرو 2022 كما نقدم لكم سعرها في مصر والسعودية.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022

يوجد نسختين من سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 من حيث المحركات وهما كما يلـــــي:

النسخة الأولى:

تأتي بسعة لتريه تصل إلى 3.5 لتر و3500 سي سي.

بقوة 184 حصان وقوة عزم دوران 306 نيوتن/متر.

وتنطلق السيارة من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 12 ثانية.

كما تعمل بنظام الدفع الرباعي للأربع عجلات.

أما النسخة الثانية:

تأتي بمحرك كبير V6 مكون من 6 أسطوانات.

بسعة لتريه 3.8 لتر أي 3800 سي سي.

وتولد قوة حصانية 237 حصان مع عزم دوران 329 نيوتن/متر.

وتنطلق السيارة من وضع الثبات لسرعة 100 كم في 10 ثواني فقط.

مع قوة جر رباعية للأربع عجلات.

مميزات ميتسوبيشي باجيرو 2022 من الداخل

تأتي سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بمساحة كبيرة للسيارة من الداخل تكفي 7 ركاب.

كما بها 8 مكبرات للصوت تفصلك عن العالم الخارجي للسيارة.

بينما بها مقاعد أمامية يتم التحكم بها بالكهرباء.

وبها منافذ USB أمامية وخلفية، ومداخل AUX خلفية وأمامية.

كما أن المقصورة الداخلية للسيارة مكسوة بغطاء جلدي فاخر.

وبها شاشة للمعلومات والترفيه يمكن التحكم بها عن طريق اللمس.

والسيارة مقترنة مع أنظمة آبل كار وأندرويد أوتو.

وكذلك بها نظام مراقبة النقطة العمياء على جانبي السيارة.

ووسائد هوائية أمامية وجانبية من كل النواحي.

أسعار ميتسوبيشي باجيرو 2022 في مصر والسعودية