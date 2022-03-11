مواصفات الوحش الكوري kia sportag 2022 المنافس الأقوى للتوسان التي طال انتظاره الجديد كليا

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كيا سبورتاج 2022الجديدة كليا التي طال انتظارها في الأسواق، ذات الشكل الرياضي SUV ، وذلك بعد تحديت علامة Kia بالشكل الجديد بالشكل الأكثر حداثة و انسيابية، وبالفعل تم طرحها في الأسواق المصرية لدي الوكلاء المعتمدين، وسنعرض لكم في هذا المقال أهم مواصفات السيارة كيا سبورتاج وبالأخص مواصفات الموتور و الأمان وأيضا المواصفات الجديدة في السيارة كيا سبورتاج بالتفصيل. التصميم الخارجي للسيارة كيا سبورتاج 2022 kia Sportage Exterior & Interior التصميم الخارجي ممتاز بعلامة كيا الجديدة، حيث تميزت السيارة كيا سبورتاج بالشبكة السوداء الأمامية ذات الشكل الجذاب الملفت.

الفوانيس الأمامية تم تحويطها بالزاوية المميزة للعلامة التجارية للسيارة كيا، وسنجدها داخل السيارة أيضا علي مقابض الأبواب و في أماكن مختلفة في السيارة.

الفئة الأولي جنت سبورت مقاس 19 و الفئة الثانية جنت مقاس 18.

كاميرات 360 درجة أمامية وخلفية وعلي المرآيات أيضا.

أما بالنسبة لأبعاد السيارة كيا سبورتاج 2022: الطول 4.51الكلي متر و العرض 1.86 متر ، طول قاعدة العجلات 2.68 متر ، إرتفاع السيارة 1.65 ، إرتفاع أرضي 19 سم.

فوانيس السيارة كيا سبورتاج 2022 مزودة بالكامل بإضاءة LED مميزة وموزعة بشكل ملفت علي أبعاد و شكل السيارة.

وزن السيارة كيا سبورتاج 2022 يصل إلي 1650 كجم .

تانك البنزين يصل إلي 54 لتر بنزين. أداء موتور وفيتيس السيارة كيا سبورتاج kia Sportage Exterior & Interior 2022 موتور 4 سليندر 1600 cc تربو ، 177 حصان ، 265 نيوتن بعزم أقصي للدوران.

فتيس ديوال كلاتش دراي 7 سرعات.

تصل سرعة السيارة من 0 إلي 100 كم في 9.9 ثانية ، وأقصي سرعة للسيارة كيا سبورتاج 2022 تصل إلي 190 كم.

استهلاك بنزين السيارة 8.5 لتر / 100 كم. السيارة كيا سبورتاج kia Sportage Interior 2022 من الداخل مقابض السيارة كيا سبورتاج 2022 مميزة بزاوية كيا المميزة، مع أزرار التحكم في زجاج السيارة و المرآيات.

كرسي السائق كهربي بالكامل في الفئة الأولي، وذلك لتوفير الراحة التامة وخاصة في السفر للمسافات الطويلة.

خامات وتقفيل السيارة بخامات عالية الجودة، حيث أنها مزودة أيضا بفرش جلد بالكامل.

مزودة بكل وسائل الرفاهية ومخارج شحن usb و wireless.

فتيس عبارة عن بكرة تحكم دائرية.

شاشة كبيرة 8 انش تعمل باللمس مع أزرار باللمس لسهولة التحكم أثناء القيادة.

مساحة المقعد الخلفي مريحة واسعة بمسند للأكواب من الداخل.

شنطة السيارة كيا سبورتاج 2022 تفتح كهربائيا، بمساحة 543 لتر، ل ايوجد بها حافة لسهولة تنزل أي حمولة، بإمكانية غلق للكراسي الخلفية لإعطاء مساحة اكبر للشنطة تصل إلي 1829 لتر تقريبا، وأيضا مزودة بمخرج شاحن 12 فولت، وحلقات لتثبيت وتعليق الشنط .

مزودة بسائل للحام أخرام الكاوتش ، وأيضا كمبروسر هواء لنفخ الكاوتش، وغير مزودة باستبن. عمر شويل - جدة مواصفات الوحش الكوري kia sportag 2022 المنافس الأقوى للتوسان التي طال انتظاره الجديد كليا - ثقفني

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