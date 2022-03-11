الواعرة الجبارة.. سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة سفينة الصحراء بمواصفات رهيبة تتحدي السيارات

الواعرة الجبارة.. سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة سفينة الصحراء نقدم وننشر لكم أهم مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة كليًا ومميزاتها وعيوبها وأسعارها في سوق السيارات السعودي وهي من سيارات الجيل الثالث المقدمة من شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات وكشفت الشركة اليابانية عن موعد إصدار السيارة بشكل كامل في الأسواق اليابانية وذلك بحلول بدايات الربع الأول من العام الميلادي القادم 2022 وفي الأسواق الأخرى سواء العالمية أو المحلية في بدايات الربع الثاني من نفس العام.

أهم مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة كليًا

تحتوي على نقطة اتصال واي فاي، خاصية البلوتوث ومنافذ يو إس بي وAUX.

شحن الهواتف لاسلكيًا وأنظمة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي الخاصين بالهواتف الذكية الحديثة.

محرك السيارة V6 من النوع تيربو سعته حوالي 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته الحصانية تبلغ حوالي 416 حصان.

شاشة لعرض الوسائط المعلوماتية تعمل باللمس ومقاسها يبلغ 8 بوصة.

مقاس عجلات السيارة (الجنوط الرياضي) 18 إنش.

المصابيح الأمامية تحتوي على مواد الهالوجين والليد مما يزيد من قوة إضاءة المصابيح وكشف الطريق.

مميزات سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل 2022

محركها قوي من النوع V6.

المقاعد تتميز بالمساحة الواسعة والرحبة مما يساعد الركاب في الراحة والاسترخاء.

يمكنها السير بأريحية على الأراضي والطرق الوعرة.

تحتوي على العديد من وسائل الأمان والسلامة والترفية.

خاصية الدخول الذكي وكشف النقطة العمياء وتشغيلها عن بعد.

تتميز بمظهر خارجي لامع وجذاب.

الألوان المتوفرة من سيارة تويوتا تندرا 2022

تتوفر السيارة في السوق السعودي بـ باقة مميزة من الألوان الجذابة والجريئة، حيث تأتي خيارات الألوان كالتالي:

فـ يتوفر من السيارة اللون الأحمر المعدني، وكذلك الفضي اللامع، والرمادي المعدني أيضًا.

كما يتوفر منها اللون الأزرق الجريء، واللون الأبيض الثلجي المميز.

ويأتي ضمن باقة ألوان تويوتا تندرا 2022 اللون الـ سوبر بلاك، والبني الغامق.

عيوب سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل 2022

استهلاكها للوقود غير اقتصادي وذلك مقارنة بالسيارات المنافسة لها من نفس الجيل والفئة.

قدرتها على السحب ضعيفة وأقل من المنافسين.

مقصورتها الداخلية مصنوعة من مواد غير عالية الجودة وليست مبهرة التصميم.

تم استبدال محركها V8 بمحرك آخر من النوع V6.

فئات سيارة تويوتا الجديدة 2022

إس آر موديل 2022.

موديل إس آر 5 2022.

ليمتد 2022.

تي دي آر برو 2022.

بلاتينيوم 2022.

توويتا اصدار 1794.

أسعار سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

السيارة غير متوفرة بالشكل الكامل في سوق السيارات السعودي وليس معروفًا حتى الآن الأسعار لكل الفئات ولكن تم الكشف عن سعر الفئة الأولى منه (فئة إس آر) حيث تبدأ أسعارها من 138.800 ريال سعودي.