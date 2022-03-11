نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطل وصل عرض دودج تشارجر ار تي بريميوم 2021 من مجموعة صالح للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك اننا سنواصل عروض السيارات في المملكة العربية السعودية في قسم السيارات بموقع ثقفني الشهير. إنه عرض البطل وصل عرض دودج تشارجر ار تي بريميوم 2021 من مجموعة صالح للسيارات. فهناك سيارتين في العرض سنتحدث عنهما.

البطل وصل عرض دودج تشارجر ار تي بريميوم 2021 من مجموعة صالح للسيارات

السيارة الأولى المشمولة في العرض هي سيارة دودج تشارجر ار تي – بريميوم 2021 تنجيد مقاعد جلد. عليها ضمان ممتد لمدة خمس سنوات أو نصف مليون كيلومتر ويبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل، وعازل حراري بضمان 10 سنوات مجانًا.

مميزات دودج تشارجر ار تي بريميوم 2021 تنجيد مقاعد جلد من مجموعة صالح للسيارات

عازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً + خصم 30% على باقي الخدمات.. توصيل مجاني لجميع مناطق المملكة. حصربآ ضمان ممتد 5 سنوات او نصف مليون كيلو متر مجانآ يبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل (حتى نفاذ الكمية ). سعة المحرك 5.7 لتر هيمي. ناقل حركة اوتوماتيك. اذرع تبديل السرعات خلف المقود

شاشة معلومات تعمل باللمس مع نظام ملاحة. نظام ابل كاربلاي. فتحة سقف. مقاعد جلد نابا. نظام تحديد السرعة مع التوقف التام – رادار. نظام مراقبة النقطة العمياء والمسار الخلفي. دخول ذكي _ تشغيل بصمة _ تشغيل عن بعد. جنوط قياس 20 إنش. 6 سماعات نوع الباين / مضخم صوت بقوة 276 واط.

سعر دودج تشارجر ار تي بريميوم 2021 تنجيد مقاعد جلد

يصل سعر دودج تشارجر ار تي بريميوم 2021 تنجيد مقاعد جلد قبل ضريبة القيمة المضافة 180 ألف ريال سعودي. وبعد القيمة المضافة 207000 ريال سعودي.

عرض دودج تشارجر ار تي بريمويم 2021 تنجيد مقاعد مخمل

بالنسبة لهذه السيارة فعليها نصف مليون كيلومتر أو خمس سنوات ضمان ممتد مجانًا. بعد انتهاء ضمان الوكيل وعازل حراري بضمان 10 سنوات مجانًا.

مواصفات سيارة دودج تشارجر ار تي بريمويم 2021 تنجيد مقاعد مخمل

عازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً + خصم 30% على باقي الخدمات.. توصيل مجاني لجميع مناطق المملكة. حصربآ ضمان ممتد 5 سنوات او نصف مليون كيلو متر مجانآ يبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل (حتى نفاذ الكمية ). سعة المحرك 5.7 لتر هيمي. ناقل حركة اوتوماتيك. اذرع تبديل السرعات خلف المقود

شاشة معلومات تعمل باللمس مع نظام ملاحة. نظام ابل كاربلاي. فتحة سقف. مقاعد شامواه. نظام تحديد السرعة مع التوقف التام – رادار. نظام مراقبة النقطة العمياء والمسار الخلفي. دخول ذكي _ تشغيل بصمة _ تشغيل عن بعد. جنوط قياس 20 إنش.6 سماعات نوع الباين / مضخم صوت بقوة 276 واط.

سعر سيارة دودج تشارجر ار تي بريمويم 2021 تنجيد مقاعد مخمل

سعر دودج تشارجر ار تي بريوميو 2021 فرش مخملي السعر قبل ضريبة القيمة المضافة 175 ألف ريال سعودي، وبعد القيمة المضافة 201250 ريال سعودي.

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