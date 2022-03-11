أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، من الموديلات المشهورة والمرغوبة جدا حيث أنها تمتلك الكثير من المواصفات بالمكونات الداخلية لميكانيكا السيارة كما أنها تحتوي على السمة العصرية في تركيب ومكونات مقصورتها الداخلية، كما تتمتع بالسمة الكلاسيكية والعصرية أيضا في التصميم والشكل مع الكلاسيكية التي تتمثل في متانة الهيكل وصلابته الكبيرة والتي تتحمل مصاعب ومشاق الطرق الوعرة، تلك السيارة من النوع الرياضي إس يو في متعددة الاستعمالات، ومن خلال تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وأهم ما تمتاز به من السمات الأساسية والتي تجعلها من أهم الشاحنات المتميزة، ومن الممكن أن تتم القيادة للسيارة بعدة أنماط مريحة جدا للقيادة مع المزيد من المميزات الأخرى، وسنتطرق لتكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلية.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج 2022 تعتبر من بين السيارات التي لها العديد من الاستخدامات فضلا عن كونها سيارة رياضية من أفضل طراز تتمتع بوصف يميزها عن غيرها من السيارات بالإضافة للتصميم العضلي، ومن أهم ما يميز وصف السيارة ما يلي في تلك النقاط القادمة:

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022

من بين أهم وأكثر ما يميز وصف السيارة كيا سبورتاج 2022 ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بطول يصل لثلاثة وثمانين بوصة.

المقاعد مريحة مع إمكانية التحكم بمستواها كهربيا.

تمتلك السيارة الكثير من الملحقات أهمها منفذ لليو إس بي ومنفذ إي يو إكس.

الشاشة من نوع تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

متواجد بالسيارة راديو مع واي فاي قوي وبلوتوث.

المقاعد مغطاة بخام من المطاط.

متواجد في السيارة الجنوط من النوع الرياضي بالمقاس خمسة عشر بوصة.

سعر السيارة كيا سبورتاج 2022

أسعار السيارة كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية تعد مختلفة وهذا على حسب ما يتوفر من التجهيزات الخاصة في السيارة، وتعتبر تلك السيارة متعددة المواصفات وهذا ما يؤثر على السعر والسيارة من الفئة 1 يصل السعر لها لنحو ثلاثة وتسعين ألف ريال بالمملكة العربية بالسعودية، والسعر للفئة 2 من سيارة كيا سبورتاج يصل لنحو مائة وخمسة ألف ريال سعودي.