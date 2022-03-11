نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم الروسية.. سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا من أهم المعلومات والتي تتم متابعتها من قبل العديد من الراغبين في الشراء لتلك السيارة التي تتمتع بالعديد من المواصفات التي تعزز من نمط القيادة الأكثر راحة والأكثر أمان، ومن خلال ما يأتي نوضح بالتفصيل كل ما يهتم العملاء بمعرفته من معلومات تتعلق بالوصف الكامل للسيارة مع بيان أهم التجهيزات التي تعطي الشعور بالراحة أثناء القيادة للسيارة، كما سنتعرض لتكلفة الشراء للسيارة بالأسواق المحلية وكذلك تكلفتها السعرية بالسوق العالمية.

مواصفات سيارة لادا نيفا lada niva

السعر وكذلك المواصفات للسيارة من نوع لادا نيفا يرغب في معرفتها الكثير ممن يرغبون في الاقتناء سيارة بمواصفات مميزة، حيث أن التصميم الخاص بالسيارة يعتبر من أفضل التصميمات المريحة سواء من الداخل، أو من الخارج، ومن الممكن أن تتغير أنماط القيادة المختلفة لتكون متوافقة مع مختلف الطرق التي تدرج في مستوى وعورتها، ومن أهم المواصفات الأخرى للسيارة ما يلي:

مميزات سيارة لادا نيفا lada niva

مواصفات سيارة لادا نيفا من أهما تلك المواصفات المطروحة بالنقاط القادمة:

السيارة من هذ النوع تمتلك محرك قوي تصل القوة الحصانية له لمائة تسعة عشرين حصان.

سعة المحرك تصل لنحو اثنين ونصف لتر.

المحرك من نوع الثلاثي الاسطوانة.

السيارة تمتلك الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيك، ومن النوع المتدرج في السرعة لخمس مستويات.

السيارة بمقاعد من الممكن أن يتم ضبط مستواها كهربيا.

أهم التجهيزات في السيارة

متوفر بالسيارة العديد من يسبل الراحة وأمان القيادة ومن أهمها ما يلي:

السيارة تمتلك الجنوط بمقاس ستة عشر بوصة.

يتوفر بها المكيف الأوتوماتيكي، ويعمل بالريموت الإلكترونية.

متواجد في السيارة مكابح مانعة تماما للانغلاق.

تتواجد وسائد هوائية للحد من تلقي أي رضوض أو صدمات.

السيارة يتوفر فيها القفل المركزي.

متواجد بالسيارة الكاميرا الخلفية.

متوفر بالسيارة شاشة بمقاس ستة ونصف بوصة.

أسعار سيارة لادا نيفا Lada niva

الأسعار التي تخص السيارة بالسوق المحلية تصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، وهو السعر الحالي بالأسواق المحلية بالمعارض السعودية، والسيارة بالسعر العالمي يصل لنحو ثمانية آلاف دولار بالسوق العالمية.