نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفير 42 ألف ريال على تويوتا كامري SE 2022 الاقتصادية الأكثر مبيعاً تخفيض مذهل 29% في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفير 42 ألف ريال على تويوتا كامري SE 2022 الاقتصادية الأكثر مبيعاً تخفيض مذهل 29%، تعتبر سيارة تويوتا كامري 2022 هي الأكثر مبيعاً بامملكة العربية السعودية، كما تعتبر السيارة اقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 17.9 كيلو متر باستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91 تقييم ممتاز بلس، إنضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات 2022 لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة و السعر الجديد بالإضافة إلى المعرض الذي يقدم هذا العرض المميز لسيارة تويوتا كامري SE 2022 الإقتصادية.

تخفيض 29% على تويوتا كامري SE 2022

تتميز السيارة بمحرك اقتصادي 4 سلندر 2500 سي سي 204 حصان بنزين قير أوتوماتيكي ثماني السرعات تيبترونيك و نظام الدفع أمامي، إنضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة، حيث أصبحت تتوفر سيارة تويوتا كامري Se 2022 الاقتصادية ضمن عروض عبد اللطيف جميل للسيارات، بسعر 143 ألف و 750 ريال بدلا من 102 ألف و 200 ريال، توفير 42 ألف ريال والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض 29%.

تويوتا كامري SE 2022 الاقتصادية

تتميز فئة اس اي ب حساسات أمامية، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 18 إنش و جناح خلفي، انارة ليد عالي وواطي، أنوار ليد نهاية اشارات على المرايا مع إمكانية الطي اوتوماتيك، إمكانية الدخول و التشغيل الذكي، جلنط كهربائي بخاصية الهولد و جير f1 خلف المقود، كما تتميز سيارة تويوتا كامري 2022 الاقتصادية فئة SE بكافة مزايا الأمان فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباقات امامية وجانبية و عدد 5 حزام أمان، كما تتميز السيارة بمزايا عدة عدد 6 وسائد هوائية و تقنية دعم المكابح.

كامري SE 2022 الاقتصادية

تتميز السيارة بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، مرايا جانبية كهربائية مكيف أوتوماتيك، كما تتميز السيارة الإقتصادية الأكثر مبيعاً بكافة مزايا الترفيه اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي و6 مكبرات الصوت، كافة مزايا الرفاهية حاجب شمس خلفي، شاحن لاسلكي، اكسسوارات كروم، شاشة ترفيه و فتحة سقف، فتحات تكييف خلفية، تكاية خلفية و ستارة خلفية، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد لسيارة تويوتا كامري SE 2022 الإقتصادية.