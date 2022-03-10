سيارات مستعملة لمحدودي الدخل افضل السيارات المستعملة الاقتصادية

سيارات مستعملة لمحدودي الدخل هي من أكثر الموضوعات التي تهم الكثير من موظفي الدولة ذات الدخل المحدود والبسيط، حيث يبحث الكثير من سكان مصر عن أرخص سيارات مستعملة، وتكون ذات إمكانيات محدودة، ولا يتم النظر إلى مظهرها أو تاريخ تصنيعها، وكل ذلك بسبب الحصول على الهدف الرئيسي من شراء السيارة، وهو الانتقال إلى الأماكن والابتعاد عن ركوب وسائل المواصلات، حيث أن المواصلات في مصر من أصعب الأشياء التي يمر بها المواطن كل صباح عند الذهاب إلى العمل.

سيارات مستعملة لمحدودي الدخل

يوجد بعض السيارات التي تناسب محدودي الدخل ولكن يتم تقسيط السعر أيضا، وسعر هذه السيارات يتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى سعر 25 ألف جنيه، حيث أن أشهر هذه السيارات ما يلي:

سيارة فيات 127

وهي سيارة ذات محرك يبلغ سعته 905 سنتيمتر مكعب.

وقوته 48 حصان، ويعمل هذا المحرك بسرعة 6300 دورة في الدقيقة الواحدة.

وكانت ماركة فيات 127 هي السيارة المثالية عام 1972 والحائزة على اللقب في هذا الوقت.

ولكن تطورت ماركة فيات بشكل أكبر بعد هذا اللقب مما تسبب لها في شهرة واسعة.

سيارة فيات 128

هذه السيارة تمتلك نفس إمكانيات سيارة فيات 128 ولكن تختلف عنها في الشكل والمظهر الخارجي والألوان الجميلة،.

كما أصبحت هذه السيارة هي الحائزة على اللقب في عام 1979.

سيارات محدودي الدخل

هناك الكثير من السيارات التي تناسب فئة محدودي الدخل، ومن أهمها سيارة فيات ريتمو، حيث أن هذه السيارة يتراوح سعرها ما بين 15 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنية، ومن أهم مواصفات تلك السيارة ما يلي:

سيارة فيات ريتمو