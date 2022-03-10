نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات مهمة هيونداي وكيا ستطرح سيارات كهربائية بأسعار مخفضة لهذه الأسباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع الارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز بسبب الصراع في أوكرانيا، لم يكن الآن الوقت الأفضل للتفكير في شراء سيارة كهربائية. لذلك يقول المحللون إن شركة هيونداي موتور Hyundai Motor العالمية ستطرح قريبًا وفعليًا بالفعل سيارتين كهربائيتين ممتازتين في السوق العالمي هما هيونداي لونغ5 Hyundai Ioniq 5 وكيا اي في 2022 2022 Kia EV6.

التوقعات السعرية لطرح هيونداي موتور السيارات الكهربائية رخيصة الثمن

ويتوقع المحللون أن الأسعار ستكون مخفضة لـ هما هيونداي لونغ5 Hyundai Ioniq 5 وكيا اي في 2022 2022 Kia EV6. بسعر 43650 دولارًا و 40900 دولارًا على التوالي، وبهذا يمكننا فهم سبب عدم اندفاع بعض المشترين لشراء سيارات تعمل بالغاز المتقادم. سيكون هناك قريبًا المزيد من الخيارات في السوق، حيث كشفت كل من Hyundai و Kia عن تفاصيل جديدة حول استراتيجيات الكهرباء المستقبلية، بما في ذلك خطط لسيارات الدفع الرباعي العائلية المكونة من ثلاثة صفوف وشاحنة صغيرة.

مصادر في مجموعة هيونداي موتور العالمية تكشف أسرار جديدة عن سيارات كهربائية حديثة بأسعار جيدة

أثناء التحدث ما بين الصحف الدولية مع مصادر داخلية في مجموعة هيونداي موتور HMG، علموا أن هناك انتاج للسيارة اي في بولس EV Pulse المزيد حول خطط الشركة لتقديم سيارات كهربائية بأسعار معقولة في الولايات المتحدة. يتضمن ذلك ثلاثة أنواع مكهربة من الجيل التالي من هيونداي كونا (في الصورة أدناه في لقطات مسربة ) بالإضافة إلى كيا نيرو 2023 التي تم تحديثها مؤخرًا .

يقول المصدر إن الجيل التالي من كونا (رمز المشروع SX2) سيركب على نفس منصة K3 مثل نيرو ويستخدم نفس المحركات. هذا يعني أننا سنحصل على الأرجح على محركات هجينة ومكونات هجينة وكهربائية للبطارية، على عكس كونا الحالية، التي لا تقدم سوى خيارات الغاز و EV. يجب أن تستخدم Kona Hybrid القياسية محركًا رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترًا مقترنًا بمحرك كهربائي وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، مما يوفر 139 حصانًا وعزم دوران 195 رطل قدم. أما بالنسبة لسيارة PHEV، فستستخدم نفس الإعداد مع بطارية أكبر تبلغ 11.1 كيلو وات في الساعة، وتنتج 182 حصانًا.

من المحتمل أن تحتفظ هيونداي بمحرك كونا الذي يعمل بالغاز فقط، على الرغم من أنه من غير الواضح المحرك الذي سيتم تقديمه. تأتي كونا حاليًا مع ثلاثة خيارات للمحركات، بما في ذلك طراز أساسي بقوة 147 حصانًا، ونموذج توربو بقوة 195 حصانًا، ومحرك كونا إن بقوة 272 حصانًا.

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يقول المصدر إن الجيل التالي من كونا (رمز المشروع SX2) سيركب على نفس منصة K3 مثل نيرو ويستخدم نفس المحركات. هذا يعني أننا سنحصل على الأرجح على محركات هجينة ومكونات هجينة وكهربائية للبطارية ، على عكس كونا الحالية ، التي لا تقدم سوى خيارات الغاز و EV. يجب أن تستخدم Kona Hybrid القياسية محركًا رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترًا مقترنًا بمحرك كهربائي وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ، مما يوفر 139 حصانًا وعزم دوران 195 رطل قدم. أما بالنسبة لسيارة PHEV ، فستستخدم نفس الإعداد مع بطارية أكبر تبلغ 11.1 كيلو وات في الساعة ، وتنتج 182 حصانًا.

من المحتمل أن تحتفظ هيونداي بمحرك كونا الذي يعمل بالغاز فقط ، على الرغم من أنه من غير الواضح المحرك الذي سيتم تقديمه. تأتي كونا حاليًا مع ثلاثة خيارات للمحركات ، بما في ذلك طراز أساسي بقوة 147 حصانًا ، ونموذج توربو بقوة 195 حصانًا ، ومحرك كونا إن بقوة 272 حصانًا.

على الرغم من أن Ioniq 5 هي سيارة ممتازة ، فمن المتوقع أن تحافظ Hyundai على Kona Electric في التشكيلة ، على الأرجح كخيار أكثر ملاءمة للمحفظة للعملاء الذين يرغبون في الحصول على EV بسعر معقول. يجب أن تحافظ Kona Electric الجديدة على تصنيف 201 حصان ، على الرغم من أن عزم الدوران سينخفض ​​من 291 رطل-قدم إلى 188 رطل-قدم فقط. من المرجح أن يساعد التغيير Hyundai في الحفاظ على انخفاض التكلفة ، وكذلك تمكين الجر الأمامي بشكل أفضل من الطراز الحالي. إذا ظل السعر كما هو عند 34000 دولار ، فإن كونا إلكتريك ستقلل من سعر Ioniq 5 بحوالي 10000 دولار. من ناحية أخرى، من المحتمل أن يتلقى الروح و Seltos تهجينًا مشابهًا لما ذكرناه في Kona و Niro.