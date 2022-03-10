نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة كورولا كروس كامري 2022 لاندكروزر 2022 بأسعار رخيصة في المقال التالي

كورولا كروس و كامري 2022 و لاندكروزر 2022 هي سيارات ناجحة للغاية في المملكة العربية السعودية، وتعد سيارات تويوتا هي التي تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي مبيعات السيارات بالسعودية، وقد وزعت تويوتا كامري وحدها في 2021 حوالي 33 ألف سيارة، ويبحث الكثيرين في المملكة على سيارات تويوتا مستعملة بحالات جيدة وأسعار رخيصة لذلك فيما يلي أفضل حالات السيارات من الموديلات المشار إليها. سيارات تويوتا مستعملة كورولا كروس كامري 2022 لاندكروزر 2022 بأسعار رخيصة 100% هناك سيارة كورولا كروس موديل 2021 مستعملة، السيارة تقع في جدة وهي أخت الجديدة.

وفي الوقت نفسه فئة السيارة فل كامل أعلى فئة ممشى السيارة ألف كيلومتر فقط، لون السيارة الخارجي رصاي والداخلي عودي.

تحتوي السيارة على فتحة سقف، تكييف مقاعد جلد، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، شاشة في طابلوه السيارة بالإضافة إلى حساسات خليفة.

كذلك تحتوي السيارة على 6 سماعات ونظام apple كار بلاي، البيع بنظام الكاش فقط وليست هناك إمكانية تقسيط.

السعر النهائي يحدد بعد المعاينة والسعر الافتتاحي 98 ألف ريال سعودي.

وقود السيارة بنزين أما موديلات 2022 جميعها هايبرد. بالإضافة إلى كورولا كروس هناك سيارات مستعملة للبيع لاندكروزر 2022 هناك سيارة لاندكروزر 2022 فئة السيارة هي جكسار L4، ممشى السيارة 22 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة بحالة الوكالة وتقع في المدينة، قوة محرك السيارة هي 409 حصان.

سعة حزان وقود السيارة هي 110 لتر، السيارة تعمل بالبنزين، بودي السيارة الخارجي باللون الأبيض.

حالة دهان السيارة من الخارج قوية بتقييم 9.5 على 10 وكذلك الحالة من الداخل جيدة جدا.

جميع مشمولات لاندكروزر المشار إليها تعمل بصورة جيدة وبدون اي ملاحظات ولا يوجد أي شيء مفقود.

سعر السيارة هو 335 ألف ريال سعودي وليس هناك إمكانية التقسيط البيع كاش فقط. كامري 2022 بأنظف الحالات وأسعار الأسعار وأقل ممشى وأقوى حالة للمحرك هناك سيارة كامري 2022 فئة فل كامل في المدينة، سعر السيارة هو 110 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة ممتازة وهي باللون الأبيض، ممشى السيارة هو 7 آلاف كيلومتر.

السيارة من المالك الأول وكل مشمولاتها بحالة الوكالة وليست هناك ملاحظات على أي جزء منها. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة كورولا كروس كامري 2022 لاندكروزر 2022 بأسعار رخيصة - ثقفني

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