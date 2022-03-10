نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا يارس تبدأ بـ8000 ريال والحالة بدون ملاحظات 100% سيارات رخيصة في المقال التالي

تتربع تويوتا يارس على عرش السيارات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتعد يارس الجبارة من أقوى السيارات متوسطة الحجم بالإضافة إلى أن مصروف تشغيلها ليس بالكثير كما أن قطع الغيار الخاصة بها تدوم طويلا وهي مقاومة للتلف بصورة جيدة، وتعد السيارة سيارة عمل شاق من الطراز الأول وهو ما يظهر أحيانا على حجم ممشى بعض الحالات منها الذي قد يصل إلى 600 و700 ألف كيلومتر. يارس الجبارة في السعودية حالات نظيفة وقوية بدون ملاحظات هناك سيارة تويويا yaris موديل 2012 بسعر 8000 آلاف ريال سعودي، الحالة مستعملة استعمال نظيف.

وفي الوقت نفسه السيارة باللون الرصاصي وليست عليها ملاحظات، حالة البودي جيدة قياسا بسعرها.

السيارة في القصيم وسبب البيع شراء سيارة أخرى جديدة، حالة الفرش الداخلي للسيارة تحتاج إلى تجديد.

جميع أساسيات السيارة من تكييف ومحرك وناقل حركة يعملون بشكل جيد وبدون ملاحظات. تويوتا يارس بأقل من 20.000 ريال والحالة بدون ملاحظات 100% سيشارات رخيصة هناك يارس بحالة جيدة موديل 2012 في مكة، السيارة بقير اتوماتيكي، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه استهلاك الوقود في السيارة جيد للغاية، ممشى السيارة هو 300 ألف كيلومتر.

بودي السيارة بدون ملاحظات وهو بحالة جيدة ولا يشكو من شيء باستثناء بعض الخدوش غير المؤثرة.

سعر السيارة 19 ألف ريال سعودي، السيارة باللون الأبيض وحالة السيارة من الداخل جيدة بتقييم 8 من 10.

كفرات السيارة بحالة جيدة وكذلك زجاج الأبواب والأمامي والخلفي بالإضافة إلى تكييف السيارة يعمل بكفاءة تامة.

جميع كماليات السيارة متواجدة وتعمل بصورة جيدة وليست هناك ملاحظات عليها. تويوتا yaris العملاقة بأقل الأسعار وأبرز الحالات بالمملكة لون السيارة هو اللون الفضي، سعرها هو 12 ألف ونصف، السيارة تقع في الرياض.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة أكبر من 300 ألف، السيارة بدون ملاحظات وهي بحالة جيدة

السيارة موديل 2012، حالة البودي والمحرك وناقل الحركة والتكييف جيدة.

كذلك مصابيح السيارة يعملون بشكل جيد وبدون ملاحظات، السيارة من الداخل لا تحتاج لتعديل.

بالإضافة إلى ما سبق السيارة تعمل بالبنزين وهي ذات ناقل حركة يدوي.

حالة كفرات السيارة جيدة وتعمل بدون اي شكوى. عمر شويل - جدة تويوتا يارس تبدأ بـ8000 ريال والحالة بدون ملاحظات 100% سيارات رخيصة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا يارس تبدأ بـ8000 ريال والحالة بدون ملاحظات 100% سيارات رخيصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.