“أحدث أنواع سيارات جيلي 2022”.. مواصفات ومميزات سيارة جيلي اوكافانجو 2022 وسعرها في مصر والسعودية

تنتمي السيارة جيلي اوكافانجو 2022 لفئة السيارات الهجينة SUV التي يتوفر بها 7 مقاعد لتتناسب مع العمل والعائلات التي تحرص على إمتلاك سيارة ذات مساحات واسعة، كما تتوفر السيارة من خلال ثلاث محركات والعديد من الألوان الزاهية لتناسب جميع الأذواق ويبلغ سعة المحرك الثلاثي للسيارة 1.5 لتر مع توافر ناقل الحركة بشكل أوتوماتيكي من خلال 7 سرعات ويقدر مقدار الوقود المستخدم لمسافة 15 كيلو متر حوالي لتر واحد فهي موفرة للوقود بشكل مثالي.

مواصفات السيارة جيلي اوكافانجو 2022

يجب أن يهتم مالك السيارة بعمل الصيانة لها بشكل دوري حتى تدوم معه فإن متوسط العمر لها وهي بحالة جيدة هو عشر سنوات وبعد مرور تلك المدة يمكن للأعطال الكبيرة أن تظهر، كما إن السيارة يتوفر بها العديد من المواصفات المتميزة وأنظمة السلامة الأمان كما سنوضح فيما يلي:

المواصفات الداخلية

تحتوي السيارة على 7 مقاعد من خلال ثلاثة صفوف مصنوعة من الجلد ويمكن طي صفوف المقاعد الخلفية لزيادة مساحة التخزين بالسيارة لتصبح 2050 لتر بدلاً من 1200 لتر.

تمتلك السيارة مقصورة فاخرة لما تحتوي عليه من مجموعة من وسائل الرفاهية والكونسول المتوفر به أزرار التحكم بجميع أنظمة السيارة والتقنيات المتوفرة بها.

يتوفر بالسيارة شاشة ترفيهية ولعرض المعلومات تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة.

تحتوي السيارة على محرك قوي ومعدل استهلاكه للوقود جيد ويستطيع العمل بقوة 190 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران به 300 نيوتن/ للمتر.

المواصفات الخارجية

تمتلك السيارة جنوط متميزة وبها أطواق وقاعدة للعجلات كبيرة ويبلغ قياسها 18 درجة.

يوجد بالخلف في السيارة كشافات من الليد ويتوسطها خط من الكروم تكتب عليه GEELY بشكل بارز، بالإضافة لكشافات الضباب المتوفرة وتواجد فتحات التهوية بشكل وهمي.

كشافات من الليد ويتوسطها خط من الكروم تكتب عليه GEELY بشكل بارز، بالإضافة لكشافات الضباب المتوفرة وتواجد فتحات التهوية بشكل وهمي. يوجد بالسيارة العديد من الوسائد الهوائية والجانبية والتي تعمل تلقائياً لحماية جميع ركاب السيارة عند التعرض للإصطدام المفاجئ.

يتوفر بالسيارة نظام التنبية عند الإقتراب من السيارات الأخرى وعدم التعرض للإصطدام.

سعر السيارة جيلي اوكافانجو 2022