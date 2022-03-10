بأقل من 1500.. للتنازل بدون مقابل سيارات بحاله جيدة في المملكة

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بأقل من 1500.. للتنازل بدون مقابل سيارات بحاله جيدة تعد فكرة سيارات للتنازل في السعودية من الأفكار العظيمة التي تعاقد فيها مصرف الراجحي السعودي مع بعض المقترضين الذين يعانون من ضائقة مادية معينة ولم يستطيعوا سداد ديونهم بعرض سياراتهم للتنازل أي لبيعها مستعملة بأسعار أقل من أسعارها الموجودة في الأسواق، كما أنها تكون بدون دفعة أولية وقيمة القسط الشهري من سعرها صغير يكاد يصل إلى ألف ريال سعودي، وسنوضح لكم حزمة من السيارات المعروضة للتنازل في بعض مناطق السعودية. للتنازل بدون مقابل سيارات بحاله جيدة هيونداي إلنترا 2017 مواصفات السيارة:- لم يتم تحديد قسط السيارة الشهري ولكن سعر تنازل السيارة يبلغ 35 ألف ريال سعودي ومتوفرة في مدينة جدة السعودية.

محرك السيارة الأول سعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته تبلغ 125 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة 154 نيوتن لكل متر وتسارع السيارة من الصفر حتى 1000 كيلو متر لكل ساعة ويحدث ذلك في غصون 11.6 ثانية.

أقصى سرعة للسيارة 195 كيلو متر لكل ساعة. 2. هيونداي جراند سنتافي ميد فل مواصفات السيارة:- قيمة القسط الشهري 1.974 ريال سعودي وبسعر تنازل بدون مقابل.

حجم الموتور يبلغ 1600 سي سي (1.6لتر) ويتكون من ست أسطوانات.

الفتيس مكون من ست نقلات ويعمل أوتوماتيكيًا.

تتكون من خمس مقاعد وحجم خزن الوقود يبلغ 92 لتر. 3. هيونداي إلنترا 2020 مواصفات السيارة:- سعر القسط الشهري يبلغ 1.395 ريال سعودي والسعر الأولي وهو سعر التنازل قيمته 5 آلاف ريال سعودي.

قوة المحرك تبلغ 147 حصان.

تدعم خاصية أبل كاي بلاي وأندرويد أوتو.

حجم شحن السيارة 14.4 قدم مكعب.

منافذ يو إس بي وخاصية البلوتوث.

مقاس جنوط السيارة إما أن يكون 15 أو 16 أو 17 بوصة. 4. دودج تشارجر 2019 مواصفات السيارة:- القسط الشهري قيمته تصل إلى 2.450 ريال سعودي وسعر التنازل 5 آلاف ريال سعودي.

طول السيارة يبلغ خمس أمتار وعرضها متر و9 مللي متر.

بينما طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ ثلاثة أمتار وارتفاعها الكلي متر و4 مللي متر.

حجم تخزين السيارة 455 لتر.

سعة الموتور تبلغ 3600 سي سي (3.6 لتر) وقوته تصل إلى 292 حصان.

الفتيس يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ثمان سرعات.

أقصى عزم دوران للسيارة 353 نيوتن لكل متر.

أقصى تسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في زمن قدره 6.5 ثانية. عمر شويل - جدة بأقل من 1500.. للتنازل بدون مقابل سيارات بحاله جيدة في المملكة - ثقفني

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